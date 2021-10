Tom Hagens forsvarer sikker på at saken mot klienten blir henlagt

Advokat Svein Holden er helt sikker på at Tom Hagen ikke kommer til å bli tiltalt for å ha drept Anne-Elisabeth Hagen, som forsvant 31. oktober 2018.

Tom Hagens forsvarer advokat Svein Holden sier til TV 2 at han er «fullstendig trygg på» at saken mot Tom Hagen blir henlagt.

Overfor TV 2 forklarer Holden dette med bakgrunn i det bevisbildet han er kjent med.

– Jeg kjenner sakens dokumenter, og jeg er fullstendig trygg på at saken mot Hagen blir henlagt, sier han.

Forsvareren trekker blant annet fram at Hagen var på jobb i tidsrommet Anne-Elisabeth Hagen forsvant, og at han i etterforskningsmaterialet ikke har sett noe som kan knytte Hagen til mulige personer som gjennomførte ugjerningen.

TV 2 skriver at Øst politidistrikt ikke ønsker å kommentere Holdens utspill, men skriver i en epost til kanalen at etterforskningen vil fortsette så lenge det er relevante etterforskningsskritt å utføre som kan bidra til sakens opplysning.

Politiet skriver videre at de har forståelse for at det er belastende å være siktet for et så alvorlig forhold over lang tid, og «gjør fortløpende vurderinger av forholdsmessigheten i dette».

31. oktober er det tre år siden Anne-Elisabeth Hagen forsvant fra hjemmet sitt på Lørenskog. Tom Hagen ble pågrepet og siktet for drap eller medvirkning til drap på kona si halvannet år senere.

Hagen har nektet enhver befatning med konas forsvinning.