Tidligere sorenskriver dømt til fengsel for å ha forklart seg falskt om kjæreste

Den tidligere sorenskriveren for Nordmøre tingrett er funnet skyldig i falsk forklaring og dømt til fengsel i 30 dager.

NTB

I 2018 var den tidligere sorenskriveren dommer i en barnefordelingssak i Nordmøre tingrett, der en kvinne ansatt i barnevernet som han skal ha vært kjæreste med, hadde vært saksbehandler.

Den ansatte kvinnen i barnevernet skrev i en epost til avisen Tidens Krav i januar i år at hun hadde hatt et kjæresteforhold til Ødegård i perioden mars 2012 og til og med juli 2018. Kontakten ble gjenopptatt mai 2019, og forholdet ble avsluttet i midten av november 2020.

Ifølge tiltalen skrev mannen i en epost til lagmannsretten i 2019 at han hadde en privat relasjon til kvinnen til 2015, og at han møtte henne sporadisk så sent som i 2017. Påtalemyndigheten mener at dette ikke stemmer, og at han hadde en seksuell relasjon til kvinnen i tidsrommet hun oppga i eposten til Tidens Krav.