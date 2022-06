Leieboer dømt til seks års fengsel for å ha voldtatt hytteeier

En mann i 30-årene som leide en hytte i Ørsta er dømt til fengsel for å ha stengt eieren inne i hytten og voldtatt henne.

NTB

Mannen hadde leid hytten i fem måneder da han i september i fjor ba hytteeieren om hjelp med internett og stekeovnen, ifølge dommen fra Møre og Romsdal tingrett.

Da kvinnen ble med inn i hytten låste mannen ytterdøren. Der oppsto det et basketak mellom de to, og i basketaket slengte mannen kvinnen ned på en seng, før han dro av henne buksen og trusen. Mens mannen tok av seg sine egne klær, klarte kvinnen å løpe inn på badet for å forsøke å åpne et vindu for å rope etter hjelp, men hun ble innhentet og dratt med tilbake til sengen.

– Fornærmede forklarte at tiltalte ble enda mer aggressiv og at han fremsto som et vilt dyr og at hun ikke oppnådde øyekontakt med ham. Fornærmede fryktet for livet sitt og ga til slutt opp og sluttet å gjøre motstand, skriver tingretten i dommen.

Deretter voldtok mannen i 30-årene kvinnen. I dommen skriver tingretten at overgrepet har preg av en overfallsvoldtekt.

Under rettssaken, som gikk i forrige uke, reiste tiltaltes forsvarer spørsmål om mannens skyldevne og mente at han måtte frifinnes. De sakkyndige som har undersøkt mannen mener på sin side at han ikke hadde det som kalles en sterkt avvikende sinnstilstand under overgrepet.

Retten mener derfor at han ikke var utilregnelig, og dømmer ham til seks års fengsel. I tillegg må han ut med 220.000 kroner i oppreisning til kvinnen.