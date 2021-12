Nakstad: Tror tiltakene vil redusere trykket på helsevesenet

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad sier at han tror tiltakene som kommer tirsdag, vil redusere presset på helsevesenet.

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad under en pressekonferanse om koronasituasjonen.

NTB

Publisert Publisert For mindre enn 30 minutter siden

Statsministeren, helseministeren og finansministeren vil i kveld klokken 19 legge frem strengere koronatiltak for å få ned smitten og få bedre omikronkontroll.

Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet jobbet i helgen og mandag intensivt med å komme frem til anbefalingen til regjeringen.

– Vi har vurdert situasjonen grundig og foreslått tiltak som vi tror vil redusere belastningen på helsetjenesten i Norge, sier Nakstad til NTB.

Jobber med krisetiltak

Han legger til at det er opp til regjeringen å ta stilling til tiltakene.

Folkehelseinstituttets smittevernsjef Line Vold bekrefter til NRK at det er strengere tiltak som vil bli presentert tirsdag.

Helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) varslet mandag at det vil bli lagt frem kraftigere tiltak, som folk vil merke i sin hverdag.

– Vi må sørge for at helsetjenesten ikke blir overbelastet, og at folk får den helsehjelpen de trenger. Det gjelder også pasienter som er syke av andre grunner, sa Kjerkol til NTB mandag

NTB er kjent med at regjeringen har jobbet med ytterligere krisetiltak for å kompensere for de økonomiske konsekvensene av smitteverntiltakene som nå skal innføres.

Flere pasienter

Næringslivet har spesielt etterlyst gjeninnføring av den statlige kompensasjonsordningen for bedrifter med høyt omsetningsfall.

I tillegg har det vært et ønske om at staten må ta en større del av regningen når bedrifter må permittere ansatte på grunn av smitteverntiltakene.

Det siste døgnet er det registrert 4.117 koronasmittede i Norge, og de siste syv dagene er det i snitt registrert 3.687 koronasmittede pr. dag.

Tallet på innlagte koronapasienter øker. Mandag var 295 koronapasienter innlagt på sykehus. Det var 33 flere enn dagen før, og det er bare 30 færre enn toppen gjennom pandemien på 325 koronapasienter. Det var 1. april 2021.

82 av koronapasientene nå ligger på intensivavdeling, og blant dem er 47 på respirator.