Nobelprisvinner Muratov får Amedias trykkerier i Russland

Amedia overlater alle sine heleide trykkerier i Russland til fredsprisvinner Dmitrij Muratov. Amedias datterselskap har fire heleide trykkerier i landet.

Dmitrij Muratov er redaktør for den uavhengige avisen Novaja Gazeta i Russland og ble tildelt Nobels fredspris i 2021 sammen med den filippinske journalisten Maria Ressa.

NTB

– Med det vi nå er vitne til fra myndighetene i Russlands side i Ukraina, er det umulig for Amedia å fortsette driften av trykkerivirksomheten i landet, sier konsernsjef Anders Møller Opdahl i Amedia.

Den uavhengige avisen Novaja Gazeta, hvor Dmitrij Muratov er redaktør, trykkes hos Amedias trykkerier. Avisen har stanset all publisering etter advarsler fra det russiske medietilsynet.

Amedia overlater sine trykkerier i Russland til Dmitrij Muratov og hans avis Novaja Gazeta.

Styret i Amedia har vedtatt at konsernet skal trekke seg ut fra Russland ved å overføre all kontroll over Amedias trykkerier til Muratov.