En kvinne er funnet død på 13 meters dyp i Seljordsvatnet. Politiet tror det er den savnede Gunhild Egenæs (53).

– Det er sannsynlig at dette er savnede Egenæs, men endelig identifisering må skje senere. Vedkommende fraktes nå til Rettsmedisinsk institutt for videre undersøkelser, opplyser lensmann Sigrid Dahl i Bø og Sauherad i en pressemelding søndag ettermiddag.

Den 53 år gamle læreren Gunhild Egenæs har vært savnet i Seljordsvatnet etter at båten hun satt i kantret og sank torsdag. Hun var sammen med fem andre i båten da ulykken inntraff. Hennes pårørende er varslet, melder NRK.

To unge menn, Aslan Mohamed Omer (19) og Mohamed Mahamud Abdi (20), døde i ulykken. Den 14 fots fritidsbåten de satt i sammen med tre andre menn samt den kvinnelige læreren deres, kantret da høye bølger slo over ripen, slik at den tok inn vann.

Kvinnen reddet seg først i land, før hun gikk ut i vannet igjen for å komme de to til unnsetning. Siden har ingen sett henne, opplyste lensmann Sigrid Dahl i Bø og Sauherad lørdag.

Det har pågått en omfattende leteaksjon etter at den lille fritidsbåten kantret. Søndag ble det satt inn sonar i søket. Sonaren gjorde funn et på cirka 13 meter dyp, opplyser politiet.