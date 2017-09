Den mye omtalte svanen kjent som «Havnesjefen» i Os hadde ikke spesielt høy blykonsentrasjon i kroppen, viser obduksjonsrapporten.

Etter avlivningen ble svanen sendt til Veterinærinstituttet for obduksjon og analyser av prøvemateriale. Hensikten var å undersøke om det kunne være bakenforliggende sykdom eller skade som var årsaken til den mye omtalte svanens atferd, skriver Bergensavisen.

«Havnesjefen» er tidligere blitt behandlet for blyforgiftning, men leverprøven viste at svanen ikke hadde spesielt høy blykonsentrasjon i kroppen ved avlivningstidspunktet, skriver Veterinærinstituttet.

Svanen ble rikskjendis etter over lengre tid å ha skapt trøbbel i havnebassenget i Os. I juni bestemte kommunen at «Havnesjefen» skulle avlives som følge av at den dro en barnehagejente under vann.

Det ble utsatt på grunn protester fra dyrevernere. Imidlertid ble «Havnesjefens» skjebne et faktum da den kort tid etter gikk til angrep på en 16 år gammel jente.