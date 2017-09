Utenriksdepartementet har sendt to IKT-eksperter til Barbados for å hjelpe FN i deres krisehåndtering etter orkanen Irma.

Orkanen Irma er den kraftigste som noen gang er registrert i Atlanterhavet og den har allerede nå flere øyer i Karibia, og blant annet ødelagt telekommunikasjonen. Tirsdag ba FN medlemslandene om å hjelpe med IKT-eksperter.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og Sivilforsvaret har sendt to eksperter med utstyr. De to skal sørge for at FN-teamet kan kommunisere med omverdenen gjennom satellitt-telefoni og ellers gi den IKT-støtten som hjelpearbeiderne trenger. Nordmennene inngår som en integrert del av FNs team, og det er Utenriksdepartementet som finansierer oppdraget, skriver DSB.

– Det å allerede være på plass i området når ødeleggelsene etter orkanen skal kartlegges, er en stor fordel i håndteringen av hendelsen. De to IKT-ekspertene skal bistå hjelpearbeiderne med å kunne kommunisere under ekstremt utfordrende forhold, sier direktør Cecilie Daae i DSB.

Orkanen er oppgradert til kategori 5, som er høyeste nivå, og har vindkast på 100 meter per sekund – 360 kilometer i timen.