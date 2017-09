Norges Bank holder som ventet styringsrenten uendret på rekordlave 0,5 prosent, kunngjorde sentralbanksjef Øystein Olsen torsdag.

Det er fortsatt behov for en ekspansiv pengepolitikk. Rentene ute er lave. Kapasitetsutnyttingen i norsk økonomi er under et normalt nivå, og det er utsikter til at prisveksten holder seg under 2,5 prosent de neste årene, skriver Norges Bank i sin begrunnelse.

– Slik vi nå vurderer utsiktene og risikobildet, vil styringsrenten bli liggende på dagens nivå den nærmeste tiden, sier Olsen.