Spenningen er høy foran mandagens domsavsigelse mot den tidligere høyt betrodde politimannen Eirik Jensen.

Er den omstridte og ukonvensjonelle ekspolitimannen skyldig i grov korrupsjon og medvirkning til innførsel av nesten 14 tonn hasj?

Mandag kl. 9.30 starter dommerne i Oslo tingrett under ledelse av Kim Heger opplesningen av dommen mot Eirik Jensen og hans medtiltalte, den såkalte hasjbaronen Gjermund Cappelen. Opplesningen ventes å ta fire timer.

Mens Cappelen har tilstått, har Jensen hele veien bedyret sin uskyld.

Flere medier vil sende hele opplesningen direkte. Oslo tingrett har innvilget tillatelse til å filme og fotografere i retten.

Eirik Jensen har imidlertid gitt beskjed om at han ikke ønsker å bli filmet. Han risikerer lovens strengeste straff på 21 års fengsel.

Uansett utfall vil tingrettsdommen trolig bare bli slutten på første kapittel i norgeshistoriens mest alvorlige tiltale mot en polititjenestemann.

Jensen har varslet at han vil anke dersom dommen ikke går hans vei. Det samme er det ventet at påtalemyndigheten ved Spesialenheten for politisaker og Riksadvokaten gjør.

Ifølge VG vil Jensen vurdere å anmelde Cappelen for falsk forklaring dersom det skulle bli frifinnelse.