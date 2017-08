Sylvi Listhaug mangler forståelse for nestekjærlighet, sprer frykt, og lyver om KrFs bistandspolitikk, sa Hareide i opphetet debatt onsdag morgen.

Det gikk hett for seg da KrF-leder Knut Arild Hareide og innvandringsminister Sylvi Listhaug møttes til debatt om norske verdier i politisk kvarter onsdag morgen.

I en svært uforsonlig tone kastet de to politikerne beskyldninger mot hverandre. Hareide hevdet Listhaug og Fremskrittspartiet sier de står for en ting, men har en politikk som vitner om noe helt annet i konkrete politiske spørsmål, som ytringsfrihet, bistandspolitikk og nestekjærlighet.

Hareide sa blant annet at han er enig med Martin Kolbergs utspill om at Listhaug mangler forståelse av kristen nestekjærlighet.

– Jeg er enig. Det går blant annet på den frykten som statsråd Listhaug har spredt, knyttet til den jobben hun har i dag. En innvandrings og integreringsminister kan ikke kun spre frykt om dem som kommer til vårt land, sa Hareide.

Debatten om norske verdier har preget starten på valgkampen etter at kulturminister Linda Hofstad Helleland gikk pilegrimstur innom tunet til Sps Ola Borten Moe og snakket om at norske verdier - definert som blant annet demokrati, ytringsfrihet og nestekjærlighet - er under press.

– Ren løgn

Listhaug definerte nestekjærlighet som å «hjelpe flest mulig mennesker», og ikke føre den åpne dørs politikk og slippe flest mulig inn i landet som ønsker seg hit.

Hareide repliserte med at «ikke noe parti har kuttet mer til bistand og fattigdomsbekjempelse enn Frp».

– For deg er dette en konkurranse om å være den gode og gi mest mulig penger. Det viktige for meg er at pengene kommer frem, sa Listhaug.

Det satte sinnet i kok hos Hareide.

– Listhaug kommer med et sitat som sier at KrF er mer opptatt av hvor mye bistandspenger som brukes enn hvilke resultater de gir. Det er ren løgn, sa han.

– Tør ikke ta i grøten

Listhaug på sin side beskyldte Hareide for å være feig til å konfrontere mennesker med ekstreme holdninger.

– Hareide og andre politikere sleiker imamer oppetter ryggen, i stedet for å konfrontere folk med ekstreme holdninger. Det synes jeg man skal slutte med, sa Listhaug.

Hun viste blant annet til hennes eget møte med en imam som støtter steining som straff.

– Jeg er den første som tar opp dette direkte, istedenfor å gå på arrangement etter arrangement og snakke folk etter munnen.

– Du tør jo ikke å ta i grøten engang, sa hun til KrF-lederen.