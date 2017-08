Ap gjør sin verste måling under Jonas Gahr Støre, mens SV gjør sin beste på over syv år.

Nøyaktig én måned før valgdagen, gir partibarometeret fra Respons Analyse, som er laget på oppdrag fra BT, Aftenposten og Adresseavisen, et rødgrønt flertall. Men for det største partiet på rødgrønn side, Arbeiderpartiet, er den likevel ganske dyster lesning.

28,1 prosent er det dårligste resultatet for Ap siden juli 2013. Den gang tapte de valget og makten i Norge to måneder senere.

En nedgang på 3,6 prosentpoeng siden juni er dessuten godt utenfor feilmarginen.

– Må mobilisere

Partileder Støre hadde ikke anledning til å kommentere målingen, og henviser til partisekretær Kjersti Stenseng (Ap). Hun sier at nivået deres på denne målingen helt klart ikke er noe de er fornøyde med.

– Vi har en stor mobiliseringsjobb å gjøre fremover. Vi må mobilisere våre kandidater, frivillige og mobilisere dem som er usikre på hva de skal stemme over, sier Stenseng.

Hun sier det siste året har bydd på store variasjoner på meningsmålingene, men påpeker at det som skiller seg ut er at regjeringen har mistet sitt flertall på flesteparten.

– Det er et flertall for regjeringsskifte, og det viser også denne målingen.

– Dere gjør deres dårligste måling gjennom hele perioden én måned før valget. Hvorfor?

– Det er vanskelig å peke på enkeltårsaker til at denne målingen har disse tallene. Det viktigste nå er at vi skal vise oss frem, og så vet vi historisk at vi pleier å øke oppslutningen fra sommeren og inn mot valget.

Fakta: PARTIBAROMETERET Utført av Respons Analyse på oppdrag fra BT, Aftenposten og Adresseavisen.

Intervjuene er gjort 8. – 10. august 2017

1001 respondenter. Det er trukket et representativt utvalg av befolkningen over 18 år. Utvalget er trukket tilfeldig fra Bisnodes database over telefonnumre i Norge. Andelen mobilnummer i utvalget utgjør over 70 prosent.

Resultatene er vektet i forhold til kjønns- og alderssammensetningen i befolkningen.

Resultatene må tolkes innenfor feilmarginer på +/- 2-3 prosentpoeng for hovedfrekvensene. Feilmarginene for undergrupper er større

Tror SV blir overraskelsen

Mens Ap sliter, kan SV-leder Audun Lysbakken glise. En oppslutning på 6,4 prosent er den beste på Respons’ målinger siden april 2010, for godt over syv år siden.

– Det er fantastiske tall for oss, selvfølgelig, og en stor inspirasjon i begynnelsen av valgkampen. Den positive trenden vi har sett en stund, blir enda tydeligere nå, sier Lysbakken.

– Hvor tror du det ender?

– Jeg vil ikke gjette på et tall. Men jeg tror vi kan bli den positive overraskelsen i dette valget, og gå betydelig frem. For fire år siden hadde vi ryggen mot veggen, nå har vi et helt annet utgangspunkt og derfor andre ambisjoner, sier SV-lederen.

Thor Gaard Olaussen sier at bakgrunnstallene viser velgerovergang fra Ap til både SV, Rødt og MDG.

– Det kan derfor se ut som om det er en del velgere på venstresiden av Ap som er i bevegelse, sier han.

Stabilt Høyre

Statsminister Erna Solberg kan glede seg over at Høyre ligger stabilt på midten av tjuetallet, noe som historisk er et godt resultat for partiet.

Også det andre regjeringspartiet, Frp, gjør det rimelig godt. Til sammen har de to regjeringspartiene bare mistet 4,7 prosentpoeng siden valget i 2013.

– Mye tyder på at velgerne er fornøyd med innsatsen til Solberg, og at Høyre får et ekstra styringstillegg av den grunn. Hvis regjeringen ryker, vil det neppe være regjeringspartienes feil, sier Olaussen.

Det er nemlig støttepartiene som sliter mest. KrF har en liten fremgang, mens Venstre får nok en måling under sperregrensen.

Venstre er jokeren

– Men dersom Venstre hadde hatt en halv prosent mer, ville de kommet over sperregrensen. Da hadde det vært flertall i Stortinget for den sittende regjeringen. Så tett er det, sier Olaussen.

Taktiske stemmer på Venstre eller for den saks skyld en organisert kampanje blant borgerlige velgere, kan fort bringe partiet over sperregrensen.

– Det er i så fall noe det er vanskelig å fange opp i en meningsmåling, for det skjer gjerne rett før eller på selve valgdagen, sier Olaussen.

Lysbakken sier at venstresiden er oppmerksom på hvor fort det kan snu.

– Vi er veldig klar på at det blir kamp på kniven om flertallet. Dette kan vippe begge veier, sier han.