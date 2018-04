På Høyres landsmøte ble det duket for nok en omkamp rundt forsvarsbudsjettet etter at toprosentmålet tidligere i år forsvant fra regjeringserklæringen.

I forkant av Høyres landsmøte sendte flere fylkeslag inn resolusjoner om å fastslå og øke forsvarsbudsjettet til to prosent av Bruttonasjonalprodukt (BNP).

Gjeldende langtidsplan for Forsvaret i dag er nemlig ikke utformet med utgangspunkt i en opptrapping til to prosent av BNP.

«Dette må være utgangspunkt når ny langtidsplan utformes. Det vil også sikre en forutsigbar finansiering av vårt fremtidige forsvar», står det i en resolusjon innsendt fra Møre og Romsdal Høyre.

Hele syv fylkeslag sendte inn lignende resolusjoner. Mange i Høyre reagerte nemlig da fristen for gjennomføringen av toprosentmålet i 2024 ble borte i den nye regjeringserklæringen.

I fjor vedtok landsmøtet toprosentmålet for forsvaret. Fredag kveld banket grasrota forslaget igjennom, igjen.

Viktig sak for grasrota

Også for Hordaland Høyre var dette viktig å få på plass.

– Dette var en viktig resolusjon – slik at vi nok en gang kan slå fast det vi vedtok på landsmøtet i fjor – at toprosentmålet skal nås innen 2024, sier nestleder i Bergen Høyre, Eivind Nævdal-Bolstad, til BT før debatten.

Han forteller at forsvarsbudsjettet har vært en viktig sak for grasrota i Høyre.

Fred Ivar Utsi Klemetsen/Arkiv

– Det ble sådd tvil da målet forsvant ut av regjeringserklæringen. Hvorfor man gjorde det, må man spørre ledelsen om, sier Nævdal-Bolstad.

– Så partilederen har ikke satt ned foten på bakrommet i denne saken?

– Nei, dette er nok en resolusjon som kommer til å bli banket gjennom med stort flertall.

– Vanskelig å love

Erna Solberg har tidligere advart om å binde seg til prosenten.

– Høyre har en ambisjon om å nå dette målet. Det jeg har sagt, er at det er vanskelig å love at vi klarer å nå dette i 2024, sier Solberg.

Lise Åserud/Scanpix

– Det som er viktig er at vi gjennomfører det vi per i dag har dimensjonert forsvaret for. Regjeringen har tross alt økt forsvarsbudsjettet med 24 prosent og kommer til å fortsette å øke det i årene fremover.

Snu nedgang til oppgang

– Det viktigste er å finansiere den forsvarsstrukturen vi har lagt opp til i dag. Det vil være lite effektivt å sette i gang en langt større struktur uten å ha penger til det, sier Solberg.

Hun understreker likevel at hun står fast ved NATO-beslutningen fra Wales i 2014, hvor medlemslandene gradvis må øke forsvarsbudsjettene sine opp mot toprosentmålet i løpet av et tiår.

– Vi har snudd finansieringen fra nedgang til oppgang. Det er likevel utfordrende å binde seg til prosenter i en langtidsplan.

Semantikk-debatt

– Dette er blitt en debatt om semantikk, ikke innhold. Det er ingen tvil om at Høyre er forsvarspartiet, og jeg tar meg selv i å bli positivt overrasket hver gang statsbudsjettene legges frem og jeg ser hvor mye som går til Forsvaret, sier Peter Frølich, stortingsrepresentant for Hordaland Høyre.

Lise Åserud/Scanpix

Han sier han likevel har forståelse for at dette var viktig for grasrota å slå fast.

– Det vil alltid være sterke krefter i Høyre når det kommer til Forsvaret, og det er jeg glad for.

– Historisk stek langtidsplan

– Norge vil alltid trenge Nato. Derfor må vi også bidra. Både til fellesskapet og til vår egen sikkerhet, sa Solberg fra talerstolen tidligere fredag.

Hun listet blant annet opp investeringer i kampfly og nye ubåter, økt forsvarsbudsjett, styrket tilstedeværelse i nord og nyetablert Jegerkompani.

– Vi har lagt frem en historisk sterk langtidsplan for Forsvaret. Den skal vi også følge opp.