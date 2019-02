Politiet har gjort funn av spor som kan tyde på at Anne-Elisabeth Hagen (69) ble slept langs gulvet da hun forsvant fra hjemmet sitt i oktober, skriver VG.

Ifølge VG har politiet en teori om at Anne-Elisabeth Hagen kan ha blitt angrepet mens hun var på badet. Bakgrunnen for denne teorien skal være såkalte situasjonsspor på åstedet i eneboligen i Lørenskog.

I nærheten av et av badene i huset har politiets kriminalteknikere funnet det som kan kalles slepespor. Det er ingen andre åpenbare tegn til kamp i boligen.

De spesielle sporene skal ha vært noe av det første ektemannen Tom Hagen (68) fortalte om da han varslet politiet, får VG opplyst.

Politiet har siden slutten 31. oktober etterforsket den antatte bortføringen av Anne-Elisabeth Hagen i Lørenskog. Så langt er det ikke kommet noen livstegn fra kvinnen.

Politiet står uten mistenkte i saken. Etter at Hagen-familien 16. januar mottok det som antas å være det siste budskapet fra de antatte kidnapperne, sendt gjennom en kryptovaluta, kalte familiens bistandsadvokat Svein Holden inn til pressekonferanse.

Han oppfordret da motparten å bytte til en annen digital plattform som var bedre eget for kommunikasjon. Noen dager seinere fikk familien en ny melding på en annen plattform, men Holden har omtalt kommunikasjonen på den siste plattformen som «enveiskommunikasjon».

Politiet har tidligere bekreftet at det har kommet både trusler og krav om løsepenger i form av kryptovaluta. Det har også kommet inn over 1.400 tips i saken. Etterforskerne internt har imidlertid stilt seg spørsmål om de mulige kidnapperne kan ha hatt et annet motiv enn penger.