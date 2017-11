En 16 år gammel gutt er tiltalt for å ha fremstilt seksualiserende materiale av barn etter at han filmet sex med kjæresten sin. Gutten erkjenner straffskyld.

Ifølge påtalemyndigheten filmet gutten seksuell omgang med kjæresten uten at hun var klar over det. Han var den gangen 15 år gammel, mens hun var 14, skriver Stavanger Aftenblad. Selv om den seksuelle lavalderen er 16 år, er personer under 18 år for barn å regne i den aktuelle lovparagrafen.

Opptaket skal gutten ha lagret på mobiltelefonen sin og vist frem til andre før han slettet det. Både opptaket og fremvisningen av det rammes av straffelovens bestemmelser om materiale som seksualisere barn. Gutten, som i dag er 16, er også tiltalt for å ha «krenket fornærmedes fred».

Forsvarer Kristin Jensen Undheim sier gutten erkjenner straffskyld.

– Min klient, som altså er en ung mann på 16 år, var ikke klar over at det han gjorde var straffbart. Han ønsker å gjøre opp for seg og han ser frem til å bli ferdig med denne saken, sier Undheim.

– Dette er en vanskelig sak for min klient, som skjønner at saken er svært vanskelig også for fornærmede.

Jentens bistandsadvokat Helene Haugland sier til Aftenbladet hennes klient opplevde hendelsen som svært belastende og krenkende.