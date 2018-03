Ap-leder Jonas Gahr Støre mener Sylvi Listhaugs kommentarer i forbindelse med egen avgang viser at unnskyldningen hun ga til Stortinget, ikke stakk dypt.

I et innlegg i stortingssalen tirsdag slo han fast at avgjørelsen om å gå av var riktig og nødvendig.

– Hun hadde ikke lenger Stortingets tillit, og da må man som statsråd gå av. Mistillitsforslaget var godt begrunnet. Det har Listhaug selv dokumentert i dag. Hun har vist at hun fortsatt ikke forstår hvorfor det opprinnelige Facebook-innlegget var så spekulativt og potensielt farlig, sa Støre.

– Hun viser i dag at unnskyldningen hun ga her i salen, ikke stakk dypt, tilføyde han.

Uakseptabelt

Støre fortsatte med å slå fast at stortingsflertallet nå ikke lenger aksepterer den dobbeltkommunikasjonen han mener å ha sett fra Frp i lang tid.

– Vi har gjort det klart at en justisminister – av alle – ikke kan nøre opp under hat og konspirasjonsteorier. Vi har markert at ville overdrivelser og mistenkeliggjøring på sosiale medier ikke skal få ødelegge den politiske debatten her i landet, sa Ap-lederen.

Han fortsatte med å angripe statsminister Erna Solberg (H) for unnfallenhet.

– Hun forsto altfor sent hvor spekulativt, usaklig og potensielt farlig Listhaugs innlegg på Facebook var. Hun klarte ikke å få sin egen statsråd til å beklage skikkelig og til å forstå alvoret i saken. Og det var Stortinget – ikke statsministeren – som til slutt måtte ta ansvar og si til Frp og Sylvi Listhaug at nok er nok. Det er svakt, sa Støre.

Få politisk redaktør Frøy Gudbrandsens nyhetsbrev hver onsdag ettermiddag. Meld deg på her.

Politibeskyttelse

Vaktholdet var skjerpet på Stortinget tirsdag, og VG melder at Jonas Gahr Støre er blitt drapstruet. Han skal ikke ha hatt politibeskyttelse siden valget.

I et pressemøte foran dagens stortingsdebatt sa Støre at han ikke er urolig for egen sikkerhet, men sikkerheten til dem som har følt seg sårbare i denne saken.

Han omtaler også tirsdagens utfall som en seier for ytringsfriheten.

– Det er en seier for ytringer over hele landet som har reist seg mot Sylvis retorikk, sa Støre, som også tok avstand fra hennes karakteristikk av norsk politikk som en barnehage.

NRKs erfaringer om at Per Sandberg vil overta som justisminister ville han ikke kommentere tirsdag formiddag. Statsministeren sier det blir avholdt statsråd på Slottet klokken 12.

Uakseptabelt

Støre fortsatte med å slå fast at stortingsflertallet nå ikke lenger aksepterer den dobbeltkommunikasjonen han mener å ha sett fra Frp i lang tid.

– Vi har gjort det klart at en justisminister – av alle – ikke kan nøre opp under hat og konspirasjonsteorier. Vi har markert at ville overdrivelser og mistenkeliggjøring på sosiale medier ikke skal få ødelegge den politiske debatten her i landet, sa Ap-lederen.

Han fortsatte med å angripe statsminister Erna Solberg (H) for unnfallenhet.

– Hun forsto altfor sent hvor spekulativt, usaklig og potensielt farlig Listhaugs innlegg på Facebook var. Hun klarte ikke å få sin egen statsråd til å beklage skikkelig og til å forstå alvoret i saken. Og det var Stortinget – ikke statsministeren – som til slutt måtte ta ansvar og si til Frp og Sylvi Listhaug at nok er nok. Det er svakt, sa Støre.

Politibeskyttelse

Vaktholdet var skjerpet på Stortinget tirsdag, og VG melder at Jonas Gahr Støre er blitt drapstruet. Han skal ikke ha hatt politibeskyttelse siden valget.

I et pressemøte foran dagens stortingsdebatt sa Støre at han ikke er urolig for egen sikkerhet, men sikkerheten til dem som har følt seg sårbare i denne saken.

Han omtaler også tirsdagens utfall som en seier for ytringsfriheten.

– Det er en seier for ytringer over hele landet som har reist seg mot Sylvis retorikk, sa Støre, som også tok avstand fra hennes karakteristikk av norsk politikk som en barnehage.

NRKs erfaringer om at Per Sandberg vil overta som justisminister ville han ikke kommentere tirsdag formiddag. Statsministeren sier det blir avholdt statsråd på Slottet klokken 12.