– Jeg forstår at uttalelser fra statsråder i regjeringen har vært sårende for mange. Jeg vil derfor si unnskyld på vegne av regjeringen til de som vi har såret, sier statsminister Erna Solberg til Aftenposten.

Overfor Aftenposten sier statsministeren onsdag ettermiddag at hele regjeringen, inkludert justisminister Sylvi Listhaug, står bak unnskyldningen for Listhaugs omstridte Facebook-innlegg.

– Listhaug har hverken beklaget eller unnskyldt innlegget. Hadde du ønsket det?

– Sylvi har lagt ut en status hvor hun sier tydelig at hun ikke hadde til hensikt å såre noen ved innlegget. Sylvi stiller seg bak det jeg sier. Og jeg har sagt at det innlegget var over grensen, sier statsministeren.

– Jeg oppfattet nok heller ikke hvor hardt det traff både Ap og AUF som er truffet så sterkt av terror. Det må vi ta inn over oss, og at dette er annerledes i saker om terror enn i andre politiske saker, svarer hun.

Fakta: Dette er saken Listhaug la fredag morgen ut et bilde på Facebook av maskerte, væpnede menn med teksten: «Ap mener terroristenes rettigheter er viktigere enn nasjonens sikkerhet. Lik og del». Dette var en motreaksjon på at stortingsflertallet torsdag sa nei til forslaget fra Frp og Høyre om at Justisdepartementet skulle kunne frata norske fremmedkrigere passet uten at det avgjøres i en domstol. Innlegget ble publisert samme dag som premièren på filmen om terroren på Utøya, og utløste sterke reaksjoner og press mot Solberg om å sette «skapet på plass».

Solberg tar selvkritikk

Statsministeren tar altså selvkritikk for at ikke hun selv umiddelbart så at dette innlegget skilte seg ut fra vanlig politisk debatt.

Saken har rast den siste uken, og onsdag varslet Rødt et mistillitsforslag mot Listhaug i Stortinget.

– Jeg ser jo at vi – og jeg- burde sette at utspillet som kobler Arbeiderpartiet og terror, har en helt annen dimensjon. Retorikken blir for tøff når man tillegger synspunkter og meninger til mange tillitsvalgte og medlemmer som er direkte rammet av terroren.

– Filmen om Utøya hadde premiere og brakte frem de grusomme handlingene som traff Ap og Norge. Selv om Ap var hovedmålet, traff dette hele Norge.

Hun sier saken også vil bli beklaget offisielt i Stortinget.

– Jeg forstår derfor at uttalelser fra statsråder i regjeringen har vært sårende for mange. Jeg vil derfor si unnskyld på vegne av regjeringen til de som vi har såret med vår kommunikasjon. Og jeg har bedt statsråd Jan Tore Sanner fremføre den samme unnskyldningen når Stortinget møtes torsdag, sier hun.

DN: Listhaug trosset Solbergs ordre

Ifølge Dagens Næringsliv ba statsministeren allerede lørdag Listhaug om å beklage uttalelsene og slette innlegget sitt, men avisen skriver at justisministeren nektet å gjøre som statsministeren ville.

Solberg vil ikke uttale seg om saken i Dagens Næringsliv.

Skjermdump Facebook / NTB scanpix

– Alle vil bekjempe terror

– Listhaug sier at hun slettet innlegget av opphavsrettslige årsaker. Burde hun slettet det av politiske og humane hensyn til de mange ofrene for Utøya-terroren?

– Vi kan ikke ta tilbake ord og bilder, men alle kan lære av dette og bidra til bedre debattklima i årene fremover. Nå må vi få den politiske debatten tilbake på rett spor.

– Jeg tror at alle politikere vil bekjempe terror. Det er viktig ikke å tillegge motstandere meninger de ikke har, og ikke flytte fokus vekk fra sak. Vi må diskutere virkemidler, og hva som fører til resultater, svarer Solberg.

Etter snart en ukes sjelden sterk og følelsesladet debatt slettet Listhaug onsdag formiddag det kontroversielle innlegget på Facebook. Men det inneholdt ingen beklagelse eller unnskyldning:

«Jeg har nå slettet innlegget og bildet som ble lagt ut på fredag. Grunnen til dette er at de som har rettighetene til bildet i Norge har gitt oss beskjed om at det ikke kan brukes til politiske ytringer. Det må vi selvsagt forholde oss til. Ønsker alle en fin dag videre. »

Gahr Støre kalte Solberg «feig»

Ap-leder Jonas Gahr Støre har kalt Solberg «feig» og ment at hun burde forlangt at Listhaug slettet innlegget. En rekke politikere i Høyre har også kritisert Listhaug og bedt henne om å beklage terror-utspillet.

– Går det en grense for hvor mange utspill Listhaug kan komme med og som du må beklage?

– Sylvi har sagt at hun har lært og skal bidra til saklig debatt fremover. Dette har vært et viktig læringspunkt: Vi må bli bedre på hvordan vi håndterer kommunikasjonen. Nå er det viktigst å fokusere på at dette var feil, og at vi ber om unnskyldning.

– Hva har du gjort for å forhindre lignende Listhaug-utspill i fremtiden?

– Vi har snakket godt gjennom dette Sylvi og meg, og om hvordan den typen politisk kommunikasjon bør være. Men jeg går ikke inn på innhold og substansen i samtaler jeg har med den enkelte statsråd, slutter hun.

Kranglet i en hel uke

Tirsdag kveld skrev Listhaug en halvveis beklagelse på Facebook om at utspillet i forrige uke ikke var ment å såre noen.

«Det var aldri, aldri i mine tanker at dette skulle kunne kobles til den grusomme massakren på Utøya som rammet så utrolig mange uskyldige mennesker og det norske demokratiet. Det ville vært fullstendig forkastelig. Det var hverken min mening eller hensikt å såre noen og det håper jeg virkelig å bli trodd på.»

Men det var langt ifra nok til å roe gemyttene. KrF krever en beklagelse i Stortinget for innlegget og måten det er håndtert på.

Det er imidlertid ikke Listhaug selv KrF krever beklagelse fra, men kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H) som har det formelle ansvaret for lovforslaget om å endre statsborgerskapsloven.

Forslaget behandles i Stortinget torsdag formiddag. Det betyr etter alt å dømme at saken legges død, men først etter å ha dominert den politiske dagsordenene i en hel uke.