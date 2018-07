En mann i 30-årene ble kritisk skadd i en voldshendelse i Oslo natt til onsdag. Om det var i et slagsmål eller et ran, er usikkert. Ingen er så langt pågrepet.

Også en mann i 40-årene ble skadd, men tilstanden er ikke alvorlig.

Politiet rykket ut etter melding fra tilfeldig forbipasserende og fant de to nesten livløse i Møllergata, opplyser operasjonsleder Gjermund Stokkli i Oslo politidistrikt til NTB. Den ene mannen ble sendt til Ullevål sykehus, mens den andre ble sendt til legevakt.

I 4.30-tiden opplyser Stokkli at tilstanden er kritisk for mannen som ble hardest skadd.

– Vi snakker nok nesten livstruende skadd. Den andre mannen er også blitt innlagt og ligger til observasjon. Vi får nok snakket med han senere i dag, sier Stokkli.

Ifølge operasjonslederen var det trolig en sparkesykkel som ble brukt som slagvåpen.

Stokkli sier det er usikkert om det dreier seg om et slagsmål eller et ran.

– Vi vet det har vært i hvert fall fire personer på stedet. To løp fra stedet mens to ble funnet der. Vi sikrer spor på åstedet, avhører vitner og søker etter to personer, sier Stokkli, som opplyser til NTB at de har fått relativt gode beskrivelser av gjerningspersonene.

Ifølge Stokkli skal det dreie seg om to menn.

– Dette er en alvorlig voldshendelse, og vi setter inn en god del ressurser på saken, sier operasjonslederen.

Politiet meldte om hendelsen på Twitter klokken 0.24.