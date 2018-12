De siste syv dagene før julaften anslår Virke at det handles for rundt 19 milliarder kroner. Nordmenn ventes å bruke rundt to milliarder på lille julaften.

– Etter en litt seig start har julehandelen skutt mer fart utover i desember, og lille julaften anslår vi at det vil handles for rundt t0 milliarder kroner. Ser vi på de siste syv dagene før julaften, anslår vi at det handles for 19 milliarder kroner, sier direktør for Virke faghandel, Bror Stende.

Ifølge Stende er det særlig julematen som er utslagsgivende, og som gjør at vi bruker så mye penger de siste dagene før jul.

Samtidig skal julegavene i hus. Erfaring viser at det er mange som venter til siste liten med å kjøpe inn de siste gavene som skal få plass under treet. Stende tror det derfor kan bli en travel dag i butikkene lille julaften.

For detaljhandelen er desember en viktig måned. Tidligere har Virke anslått at nordmenn vil handle for 58,5 milliarder i løpet av desember. Det tilsvarer at hver enkelt nordmann i gjennomsnitt legger igjen over 11.000 kroner i butikkene, ifølge Virke.

Dette er 30 prosent mer enn hva detaljhandelen gjennomsnittlig omsetter de øvrige elleve månedene.

Faghandelen opplever også stor omsetning. Virke har tidligere opplyst i en pressemelding at faghandelen vil omsette for 33,5 milliarder kroner i desember. Butikker som selger mat- og drikkevarer samt andre dagligvarer vil omsette for rundt 25 milliarder kroner.