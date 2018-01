WWF Norge fikk ikke medhold i Oslo tingrett om at lisensfellingen av ulv må stanses fram til lovligheten av den norske ulveforvaltningen er vurdert.

WWF Verdens naturfond har i to omganger de siste månedene saksøkt staten ved Klima- og miljødepartementet. WWF mener den norske ulveforvaltningen strider mot Grunnloven, naturmangfoldloven og Bernkonvensjonen.

– Vi er skuffet og mener dommen uriktig legger til grunn at bestandsmålet for ulv kan brukes som en øvre grense for hvor mange ulver vi kan ha i Norge. Vi skal nå lese dommen grundig og vil vurdere å anke, samtidig som vi håper hovedsaken kan komme opp så raskt som mulig, sier Ingrid Lomelde, miljøpolitisk leder i WWF Verdens naturfond.

13 ulver skutt

Oslo tingrett besluttet 21. november i fjor at jakten må stanses i påvente av at retten senere skal ta stilling til om ulvejakten er i tråd med norsk lov og internasjonale avtaler. Klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H) fattet dermed et nytt vedtak 1. desember som han mente var bedre begrunnet og der saksbehandlingsfeilen fra det første vedtaket var rettet opp.

13. desember saksøkte WWF Norge staten på nytt, og krevde at ulvejakten både utenfor ulvesonen og i Osdals- og Julussarevirene, som ligger delvis innenfor ulvesonen, stanses. Saken ble behandlet i tingretten like før jul, men kjennelsen kom som ventet først nå på nyåret.

Mens tingretten har behandlet søksmålet, har jakten startet opp igjen. Fem av de tolv ulvene utenfor ulvesonen var allerede skutt før jakten ble stanset av tingretten i november. Etter forbudet mot all jakt i julen, gikk startskuddet for jakten innenfor ulvesonen tirsdag 1. januar. Siden da er åtte ulver skutt – fire fra Osdalsflokken og fire fra Julussaflokken. Én av disse, en tispe i Julussareviret, ble skutt torsdag etter at en ulveverner jagde den mot skytterne, opplyser Arne Sveen i fellingslaget til Nationen.

42 ulver kan felles

Departementets siste vedtak innebærer at tolv ulver utenfor ulvesonen i Oslo, Akershus, Hedmark og Østfold kan felles. Innenfor ulvesonen er det bestemt at de 16 ulvene fra de to flokkene på grensen til ulvesonen kan skytes. I andre deler av landet er det åpnet for jakt på 14 ulver.

Totalt har regjeringen dermed åpnet for at 42 ulver kan skytes i Norge i vinter, noe som ifølge WWF tilsvarer 75 prosent av de helnorske ulvene. Rovviltnemndene åpnet opprinnelig for at 50 ulver kunne felles i vinter.

Skuffelse hos SV og MDG

Hos både SV og MDG er skuffelsen stor. Nasjonal talsperson i Miljøpartiet de Grønne, Rasmus Hansson, gjentar nå oppfordringen til Helgesen om å komme med en utredning av hva det vil si å ha en levedyktig bestand av ulv.

– Regjeringen fyrer løs uten kunnskap. Nå skal man skyte 75 prosent av de norske ulvene, samtidig som regjeringen fortsatt ikke har noen idé om hvor mange ulv som må være for å ha en levedyktig norsk ulvebestand, sier Hansson i en kommentar til NTB.

– Ulvedommen i Oslo tingrett er trist. Ulven er en kritisk truet art i Norge. Likevel velger regjeringen å skyte hele familiegrupper som har gjort liten skade, det er totalt uforsvarlig miljøpolitikk sier Lars Haltbrekken, miljøpolitisk talsperson i SV.