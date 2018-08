Hollywood-stjernen Tom Cruise takker de to tusen menneskene som tok turen til Preikestolen i Lysefjorden for å se førpremieren på «Mission: Impossible – Fallout».

Cruise la torsdag kveld ut flere bilder, på flere sosiale medier, av kinoseansen på toppen av platået hvor han skrev:

«2.000 fot, 2.000 mennesker, 4 timers tur. Den mest umulige visningen av #MissionImpossible Fallout. Takk til alle dere som kom. Jeg skulle ønske jeg kunne vært der.»

Spektakulært innspillingssted

Sammen med skuespiller Henry Cavill og regissør Christopher McQuarrie sendte også Cruise en videohilsen til publikumet før filmen startet klokken 23 onsdag kveld. Her fortalte de at de hadde opplevd Preikestolen som et spektakulært innspillingssted, og at de skulle ønske de var der.

Det var langs dette stupet Cruise svingte seg under innspillingen av filmen i fjor høst. Preikestolen er godt synlig i fire minutter i slutten av filmen, men handlingen er lagt til Kashmir i Asia.

Pål Christensen

«Verdens fineste utendørskino»

NRK har tidligere skrevet at norsk reiselivsbransje skulle fly inn en rekke internasjonale medier til den spektakulære filmvisningen i håp om at dette skulle bidra til ekstra oppmerksomhet rundt hvor scenen egentlig er spilt inn.

Den engelske tabloidavisen Daily Mirror hadde en egen sak om filmvisningen torsdag hvor de diskuterte om ikke dette måtte være «verdens fineste utendørskino», ifølge Stavanger Aftenblad.

«Mission: Impossible – Fallout» har for øvrig fått strålende anmeldelser verden over, og solgte billetter for 61,5 millioner dollar under åpningshelgen i USA – ny rekord for filmserien.