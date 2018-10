KrF-nestleder Kjell Ingolf Ropstad beskyldes for å ha sviktet partileder Knut Arild Hareide med sitt abortutspill, noe Ropstad avviser, skriver Klassekampen.

Det Klassekampen beskriver som sentrale kilder sier til avisen at de mener Ropstad har forrådt sin egen partileder med utspillet sitt torsdag denne uka. Ropstad uttalte at partiet bør ha abortendringer som et av sine viktigste krav i eventuelle regjeringsforhandlinger, enten det blir med de borgerlige eller Ap og Sp.

Ifølge Klassekampen sier en sentral kilde i KrF at Ropstad med utspillet «har dolket sin egen partileder i ryggen», mens en annen sier «dette var et dolkestøt».

– Viktig å konfrontere

KrF-lederens rådgiver Dag Andreas Fedøy sier «Hareide har ingen behov for å kommentere dette». Ropstad avviser på sin side at han har dolket sin partileder i ryggen.

– Det gjør jeg ikke. Vi står sammen om at dette skal være en åpen prosess og at partiet må få ta et demokratisk valg. Dersom noen virkelig mener det, bør de stå fram med fullt navn og ta det direkte med meg, skriver han i en tekstmelding til avisen.

Ropstad legger til at han mener det er partiet som må beslutte de eventuelle forhandlingskravene, men at det er viktig å konfrontere de andre partiene på en av KrFs viktigste saker – sorteringssamfunnet.

– Jeg er veldig glad for at Erna Solberg er så tydelig på at hun vil kjempe for et samfunn med plass til alle, og det viser at det kan være mulig å få gjennomslag dersom vi først sonderer med Solberg-regjeringen, skriver Ropstad.

– Sagt vi kan diskutere

Både Venstre og Unge Høyre har reagert etter at statsminister Erna Solberg torsdag rykket ut og sa seg villig til å forhandle om KrFs krav om å nekte tvillingabort, samt abort etter 12. uke for fostre med alvorlige sykdom, som Downs syndrom.

Selv om Erna Solberg inviterte KrF til forhandlinger om abortkrav, understreket hun fredag overfor NTB at hun ikke har lovet at partiet vil få gjennomslag.

– Jeg har svart på en utfordring og sagt at vi kan sette oss ned og diskutere. Jeg har ikke sagt det er gjennomslag for KrF på disse spørsmålene, understreket Solberg.