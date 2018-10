Senterpartiet skal ikke løpe rundt på en anbudskonkurranse med sin politikk for å tekkes et annet parti, slår partileder Trygve Slagsvold Vedum fast.

– Det verste i politikken er når sakene kommer helt i bakgrunnen. At alt reduseres til spill, at standpunkter er til salgs, at selv dype, etiske spørsmål er noe man kan forhandle bort, sa Vedum da han kom inn på politisk spill i sin tale til Sps landsstyremøte mandag.

– Erna Solbergs (H) utspill om tvillingabort er noe av det mest groteske eksemplet vi har sett på lenge. Det var pinlig, mener Sp-lederen.

Samtidig med at KrF diskuterer hvem partiet skal samarbeide med, åpnet Solberg i forrige uke for å endre abortloven.

– Vi skal ikke løpe rundt på anbudskonkurranse med vår politikk for å tekkes et annet parti, sa Vedum.

– Politisk hestehandel

KrF-leder Knut Arild Hareide har som kjent rådet sitt parti til å søke regjeringsmakt sammen med Sp og Arbeiderpartiet, mens KrFs nestleder ønsker å samarbeide med dagens regjering.

Vedum minnet om bakteppet for abortdiskusjonen som nå går høyt.

– I Norge var det ikke tillatt med tvillingabort i 2013, altså å fjerne det ene fosteret selv om begge fostrene er i form. Nå er det tillatt å fjerne det ene fosteret. Det skjedde under Erna Solbergs styre, sier han.

– Vi foreslo at vi skulle videreføre praksisen med at man ikke skulle kunne fjerne bare det ene fosteret. Men Høyre stemte det ned i Stortinget, forslaget fra oss i Sp og KrF. Men nå skulle plutselig Erna Solberg ikke bare endre på det, men også andre deler av abortloven, i en politisk hestehandel med KrF.

Mandag ettermiddag mobiliserer tilhengere av abortloven til demonstrasjon utenfor Stortinget i Oslo og i Bergen og Stavanger.

– Svarte på utfordring

Høyre-nestleder og helseminister Bent Høie viser til at Solberg svarte på en konkret utfordring til både Solberg og Ap-leder Jonas Gahr Støre fra KrF om abort.

– Erna svarte positivt på at dette var et spørsmål Høyre kunne forhandle om, sier Høie til NTB.

– Det virker som om Vedum ikke klarer å skille mellom ja og nei i dette spørsmålet. Det overrasker meg, for jeg trodde at Sp, som Høyre og KrF, ikke hadde berøringsangst for disse viktige etiske spørsmålene.

Høie viser til at innskrenket rett til tvilling- eller flerlingabort er noe Solberg har ment personlig, og at abortlovens paragraf 2 C oppleves som diskriminerende for blant annet personer med Downs syndrom.

Ap: Politikken ligger fast

Høyres nestleder reagerer også på Vedums fremstilling av hvem som har tillatt tvillingabort.

– Det var den opprinnelige abortloven som gjorde det. At Erna Solberg nå tar til orde for at den loven kan endres, burde Vedum vært positiv til, sier Høie, som samtidig erkjenner at Høyre stemte nei til Sps forslag i Stortinget.

Ap-leder Støre svarte følgende på abortutfordringen fra KrF.

– Vår politikk ligger fast. Vi er imot å innskrenke kvinners rett til abort, vi er imot å utvide retten utover tolv uker. Vi står ved dagens abortlov.