Kvinnen i 70-årene som ble skadd i voldshendelsen i Ørskog, er død. Siktelsen mot en arrestert mann er utvidet til grov kroppsskade med døden til følge.

Det opplyste politiadvokat Arnt Erik Oust i Møre og Romsdal politidistrikt på en pressekonferanse tirsdag ettermiddag. Kvinnen døde tidligere på dagen og skal obduseres, ifølge Oust.

– Den endelige siktelsen vil foreligge når alle fakta er kommet på bordet gjennom etterforskningen, sa han ifølge TV 2.

Den siktede mannen fikk vite tirsdag formiddag at kvinnen var død.

– Han tok det svært tungt. Det blir ikke avhør i dag, kanskje senere torsdag eller fredag, sier mannens forsvarer, advokat Torgeir H. Langva, til VG.

Mann alvorlig skadd

Også en mann i 70-årene ble skadd i hendelsen, som fant sted i 13.30-tiden søndag i parets bolig. Mannen ble sendt til behandling ved sykehuset i Ålesund.

– Tilstanden til den fornærmede mannen er fremdeles alvorlig, men det er ikke noe fare for liv, sier Oust.

Han ønsker ikke å gå inn på hva den siktede har forklart i avhør, men at han er preget av utviklingen i saken.

Politiet mener å ha et klart bilde av hva som skjedde i huset, og tror ikke det var flere personer til stede.

Leter etter våpen

Påtalemyndigheten har begjært den siktede mannen varetektsfengslet i fire uker med to ukers brev- og besøksforbud.

Den siktede mannen har samtykket til varetektsfengsling, og denne saken går som såkalt kontorforretning, uten at den siktede er til stede.

– Han aksepterer fengslingen, men har ikke tatt endelig stilling til straffskyld. Han aksepterer at politiet får tid til etterforskningen, sier Langva.

Mannen har imidlertid erkjent å ha utøvd vold mot de to fornærmede.

Relasjon

Politiet har opplyst at det ikke var brukt stikk- eller skytevåpen under voldsepisoden, men at våpenet ikke er funnet.

Det er en familiær relasjon mellom de involverte, men politiet ønsker ikke å gå nærmere inn på detaljene. Det var den siktede som selv meldte fra om hendelsen til politiet.

Han ble pågrepet uten dramatikk rundt to kilometer fra boligen hvor voldshendelsen fant sted.