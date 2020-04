Siste nytt om korona

Bergen kommune har sporet opp 2200 bergensere i kampen mot smittespredning

Beate Husa. FOTO: NTB Scanpix

Smittevernkontoret har jobbet på spreng den siste måneden med å ringe alle som har vært i kontakt med personer som har fått påvist smitte av koronavirus, skriver Bergen kommune i en pressemelding.

– Arbeidet med smitteoppsporing er et svært viktig tiltak for å stoppe smittespredningen i Bergen. På det meste har Smittevernkontoret hatt ti personer som ringer rundt til alle som har vært i kontakt med smittede personer. Ved å ringe 2000 bergensere har de gjort en uvurderlig innsats for å hindre at smitten sprer seg i bysamfunnet vårt, sier byråd for eldre, helse og frivillighet, Beate Husa.