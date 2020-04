Oppdatert: Her er dagens viktigste saker om koronautbruddet

Snart skal alle barnefamilier med symptomer testes. Og: Slik kan du ruste deg for strammere økonomi.

Foto: Heiko Junge, NTB scanpix

Antall innlagte koronapasienter i Norge står på stedet hvil siden i går. I London er statsminister Boris Johnson utskrevet fra sykehus, og takker helsevesenet for å ha reddet livet hans.

1. Kommunen må firedoble korona-testingen

Foto: Fred Ivar Utsi Klemetsen (arkiv)

Om en drøy uke åpner de første barnehagene. Men for å få komme i barnehagen - eller på skolen når den åpner for de yngste en uke senere - må man være helt symptomfri. Har noen i barnefamilien symptomer, skal de testes før de får komme i barnehagen eller på skolen, røpet Helsedirektoratet i går. Det samme gjelder ansatte i barnehager og skoler.

Dermed må testkapasiteten trappes kraftig opp. I Bergen er rekorden hittil 180 tester på én dag. Nå regner kommunen med at de må gjennomføre 5000 tester i uken. De jobber på spreng med å planlegge hvordan.

2. På Haraldsplass har de brukt påsken til å forberede seg på neste fase

Foto: Eirik Brekke

I dag er tre koronapasienter innlagt på Haraldsplass. Til sammen har sykehuset hatt 20 smittede pasienter. Også noen ansatte - inkludert sykehusdirektør Kjerstin Fyllingen - har fått påvist smitte. Men påskedagene har langt fra vært så travle som de kunne fryktet.

Derfor benyttet sykehuset anledningen til en storstilt øvelse der flere avdelinger var involvert.

– Denne perioden bruker vi til å øve og legge planer for de neste fasene, slik at vi kan være mest mulig forberedt, sier Fyllingen.

Hun forventer økning i antall covid-19-pasienter i tiden fremover.

3. Trangere økonomi fremover? Her er Luksusfellen-programlederens beste tips.

Foto: eiirk brekke

På en vanlig dag får Lene Drange, kjent som programleder for «Luksusfellen» mellom 500 og 2000 spørsmål til Snapchat-kontoen sin. Der svarer hun på folks økonomispørsmål. Men koronakrisen har sendt interessen for rådene hennes i taket. Nylig ramlet det inn over 5000 spørsmål på én dag.

Vi har samlet Dranges beste råd til deg som frykter at økonomien blir trangere i tiden som kommer.

