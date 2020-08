Flesland har fått teststasjon

– Nesten all smitten i Bergen kan spores direkte eller indirekte til utlandet.

Den nye testasjonsen er Norges første på en flyplass. Foto: Tuva Åserud

Søndag ettermiddag åpnet Bergen et testsenter for koronavirus på Bergen lufthavn Flesland. Senteret er det første i sitt slag i Norge, og har kapasitet til å teste én person i minuttet.

– Vi ser at nesten all smitten i Bergen kan spores direkte eller indirekte til utlandet. Derfor åpner vi et senter her, slik at bergensere som kommer hjem fra utlandet og turister kan teste seg, sa byrådsleder Roger Valhammer (Ap) under åpningen.

Valhammer møtte pressen sammen med helsebyråd Beate Husa (KrF) og medisinsk fagsjef i kommunen, Trond Egil Hansen.

Oppfordrer alle til å teste seg

Husa oppfordrer alle bergensere som har vært på tur til å teste seg. Det gjelder også dem som har vært i land grønne land med lave smittetall.

– Vi har sett at statusen endrer seg, og det kan være smitte på steder som er blitt ansett for å være rimelig trygge, sier Husa til BT.

Valhammer har tidligere uttalt til BT at kommunens strategi er å teste flest mulig.

Birte Rosenborg Bårtved og Merethe Lande jobber på den nye teststasjonen. Foto: Tuva Åserud

Får svar etter 1–3 dager

Det nye testsenteret er plassert like ved Taxfree-butikken, som reisende går forbi når de skal forlate utenlandsterminalen.

Det tar 1–3 dager å få svar på testen.

Klokken 13.25 landet et fly fra Amsterdam. Passasjerene på dette flyet, er de første som får tilbud om å teste seg.