36 Hurtigruten-ansatte testet positivt for korona

Alle de 158 besetningsmedlemmene på Hurtigrutens ekspedisjonsskip MS «Roald Amundsen» er blitt testet for koronasmitte. 36 har testet positivt for covid-19, mens 120 har testet negativt.

Publisert Publisert I dag 11:38

Alle de 158 besetningsmedlemmene på Hurtigrutens ekspedisjonsskip MS «Roald Amundsen» har blitt testet for koronasmitte. Foto: Rune Stoltz Bertinussen/NTB scanpix

Skipet ligger ved kai i Tromsø, og det er ingen gjester om bord, skriver Hurtigruten i en pressemelding.

I tillegg til de fire som ble bekreftet smittet fredag, viser prøvesvarene, som var klare lørdag formiddag, at ytterligere 29 besetningsmedlemmer testet positivt. 120 av mannskapet har testet negativt, mens fem skal testes på nytt før endelig prøvesvar foreligger.

– Ingen tegn på sykdom

Ingen av de 154 besetningsmedlemmene som fortsatt er om bord på skipet – inkludert de 29 nye som har testet positivt – viser tegn på sykdom eller symptomer på covid-19, ifølge Hurtigruten.

– Det viktigste for oss nå er å ta vare på og følge opp alle våre gjester og kolleger. Vi jobber tett sammen med Folkehelseinstituttet, Tromsø kommune og lokale helsemyndigheter for oppfølging, varsling, videre testing og smittesporing, sier kommunikasjonssjef Rune Thomas Ege i Hurtigruten i pressemeldingen.

De 177 passasjeren har fått gå i land, men er pålagt karantene i ti dager. Ifølge NTB er 60 passasjerer som ikke bor i Tromsø, satt i karantene i byen. Folkehelseinstituttet jobber nå med smittesporing.

Ekspedisjonsskip

Besetningen består både av norske og utenlandske borgere.

Skipet er et såkalt ekspedisjonsskip, og har ikke gått i ordinær rute mellom Bergen og Kirkenes, men har seilt mellom Tromsø og Svalbard.

En passasjer fra Hadsel kommune i Nordland, som var med til Svalbard på en seilingene som startet 17. juli, fikk først påvist smitte. Og da MS «Roald Amundsen» fredag klappet til kai i Tromsø etter en ny tur, ble det klart at fire av mannskapet var koronasmitett. Disse fire, som alle er utenlandske borgere, ble innlagt på sykehus i Tromsø.

Ege ville av personvernhensyn ikke si hvilke land de fire smittede kommer fra, eller hva de jobbet med om bord.

Eksperter og forskere

– Vi har norsk og internasjonalt mannskap, og siden dette er et ekspedisjonsskip er det også en rekke forskere og eksperter med i besetningen, sier kommunikasjonssjefen.

Han forteller at de fire smittede ble satt i karantene om bord da de hadde symptomer på sykdom før skipet la til kai.

– Sammen med Folkehelseinstituttet, Tromsø kommune og lokale helsemyndigheter jobber vi nå med å følge opp og ivareta både gjester og våre ansatte som har vært bord på de to siste turene, sier Ege.

– Alle gjestene må i selvisolasjon i tråd med de nasjonale retningslinjene, og vil også testes ved symptomer på COVID-19. Hurtigruten samarbeider tett med Tromsø kommune, Folkehelseinstituttet (FHI), UNN og andre nasjonale og lokale myndigheter for å følge opp mannskapet og gjestene om bord, sier Ege.

MS «Roald Amundsen» skulle etter planen ut på en ny tur til Svalbard fredag kveld. Denne seilasen er avlyst. Neste svalbardekspedisjon er planlagt i september.

Konsernsjef i Hurtigruten Daniel Skjeldam snakker med pressen i forbindelse med koronoautbrudd på Hurtigruten. Foto: Stian Lysberg Solum/NTB scanpix

– Krevende og trist

Hurtigruten-direktør Daniel Skjeldam sier ifølge NTB rederiet har fulgt alle internasjonale og nasjonale regler.

– Vi er veldig lei oss for situasjonen som har oppstått. Vi har nå et sterkt fokus på å ta vare på våre ansatte og gjestene som fortsatt er i Tromsø, sier konsernsjef i Hurtigruten, Daniel Skjeldam til Aftenposten.

Han møter pressen utenfor kontoret til rederiet i Oslo, lørdag ettermiddag.

– Hurtigruten har mange internasjonale ansatte om bord på ekspedisjonsskipene. De gjeldende reglene sier at de skal ha to tester i hjemlandet før de forlater det, og at de skal være i karantene på skipet etter ankomst i karanteneperioden, men de kan gjøre jobb om bord i skipet, sier konsernsjefen til VG.

Han understreker samtidig at situasjonen er både krevende og trist.