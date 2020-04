Tom Hagen nekter straffskyld

Tom Hagen nekter for å ha drept eller medvirket til drap på konen Anne-Elisabeth Hagen, opplyser hans forsvarer Svein Holden. 70-åringen er svært preget.

Svein Holden har vært Hagen-familiens bistandsadvokat. Nå går han inn som forsvarer for Tom Hagen. Foto: Hans O. Torgersen

Nina Selbo Torset

Forretningsmann og milliardær Tom Hagen ble pågrepet tirsdag morgen, halvannet år etter at konen Anne-Elisabeth Hagen forsvant. Han er siktet for drap eller medvirkning til drap på ektefellen.

Da Hagen ble pågrepet, sa han til politiet at han ønsket Svein Holden som forsvarer. Holden har til nå fungert som Hagen-familiens bistandsadvokat, men tok tirsdag formiddag på seg forsvareroppdraget og reiste til politistasjonen i Lillestrøm for å møte sin klient.

Kort tid etter møtte Holden pressen og opplyste at Tom Hagen stiller seg uforstående til siktelsen.

– Han fastholder med styrke at han ikke har noe med dette å gjøre, sa forsvareren.

Beskriver Hagen som preget

Holden beskriver Tom Hagen som svært preget. Det vil bli gjennomført avhør med 70-åringen senere tirsdag. Holden opplyser at Hagen er innstilt på å svare på de spørsmålene politiet måtte ha.

– Det er klart han er preget. Han synes det er svært vanskelig å bli anklaget for noe han fastholder at han ikke har noe med å gjøre.

Svein Holden gikk tirsdag fra å være hele Hagen-familiens bistandsadvokat til å bli Tom Hagens forsvarer. Foto: Terje Pedersen

Har snakket med familien

Om sitt eget rollebytte sier Holden at han egentlig ikke ser noe problem med det.

– Jeg har bistått Tom Hagen etter beste evne frem til nå som bistandsadvokat, og det skal jeg fortsette å gjøre.

Han har vært i kontakt med andre medlemmer av Hagen-familien tirsdag, men vil ikke si hvordan de reagerte på at han nå går fra å være deres bistandsadvokat til forsvarer for Tom Hagen.

Det var TV 2 som første meldte at Hagen nekter straffskyld.

Fremstilles for fengsling onsdag

Tom Hagen fremstilles for varetektsfengsling i Nedre Romerike tingrett klokken 12 onsdag. Politiet opplyste på pressekonferansen tirsdag at de ønsker å fengsle ham fordi de frykter at Hagen vil forspille bevis.

Politiet vil be retten om at Hagen varetektsfengsles i fire uker. Av smittevernhensyn får ikke pressen adgang til å komme inn på tinghuset og må følge rettsmøtet via videolink.