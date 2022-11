Tvungen mekling i barnehagekonflikten er i gang

Tirsdag ettermiddag og kveld foregår tvungen mekling i barnehagekonflikten hos Riksmekleren.

Anne Gren Nilsen, leder i Fagforbundet, på vei inn til Riksmekleren med streikende barnehagearbeidere rundt seg. Foto: Heiko Junge / NTB

Jørn Tommy Schjelderup i PBL på vei inn til Riksmekleren. Foto: Heiko Junge / NTB

NTB

Riksmekler Mats Wilhelm Ruland opplyser til NRK at det skal holdes et nytt møte klokka 20.

Streiken er inne i sin femte uke, og det er lite tegn til bevegelse mellom partene. Private Barnehagers Landsforbund (PBL) og arbeidstakerorganisasjonene Utdanningsforbundet, Fagforbundet og Delta er derfor pålagt å møte igjen.

Over 3.000 barnehageansatte er tatt ut i streik. Striden dreier seg i hovedsak om pensjon. De streikende krever at alle som er født etter 1968, skal meldes inn i den såkalte Fellesordningen for avtalefestet pensjon (AF) til LO/NHO, som erstatter den gamle AFP-ordningen fra neste år.

PBL mener kravet vil medføre bedre pensjonsordninger for ansatte i private barnehager enn i kommunale barnehager.