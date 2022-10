Mehl ber folk være årvåkne for mistenkelig aktivitet, men stenger ikke grensen

Justisministeren ber folk være årvåkne og melde fra om mulig etterretning, men grenseovergangen på Storskog blir fortsatt holdt åpen.

Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl oppfordrer folk til å være årvåkne om mistenkelig aktivitet.

Mandag ble fire russere varetektsfengslet i Nordland etter å ha blitt stoppet i kontroll i Mosjøen tirsdag i forrige uke. De skal ha fotografert et objekt underlagt fotoforbud.

Fra før av er to andre russere varetektsfengslet i to ulike saker, hvor de skal ha filmet med drone og tatt bilder ved flyplasser. Dette skjer på toppen av flere uker med en rekke droneobservasjoner rundt om i landet.

– Politiet gjør en viktig jobb og er årvåkne, og det er ikke overraskende at vi får denne type saker. Det er viktig for regjeringen å prioritere beredskap nå fordi vi befinner oss i en ny trusselsituasjon, sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp) til NTB.

Mandag holdt hun en hasteinnkalt pressekonferanse hvor hun snakket om dronepågripelsene og den nåværende beredskapssituasjonen.

Ber om tips

Både hun og PST har bedt folk om å være oppmerksomme på mistenkelige hendelser. PST har mottatt en rekke nye dronetips etter at de i helgen gikk ut med denne oppfordringen.

– På generelt grunnlag vil jeg si at det er viktig at vi har årvåkenhet i samfunnet på aktivitet som kan fremstå mistenkelig. Dette bør rapporteres til politiet lokalt. Politiet har tett dialog med PST, sa Mehl på pressekonferansen.

Hun mener sakene understreker viktigheten av all beredskapen som er satt i gang siden krigens utbrudd. Til sammen seks russiske statsborgere er altså varetektsfengslet i Norge etter å ha blitt tatt med droner eller fotoutstyr i forrige uke.

De fire som ble varetektsfengslet mandag, ble pågrepet allerede tirsdag i forrige uke. Det gikk altså nærmere en uke før det ble kjent for offentligheten.

– Hvorfor tar det så lang tid før disse pågripelsene blir offentlig kjent?

– Det er politiet som må vurdere når de ønsker å gå ut med sakene, og det er viktig at etterforskningen går først, så det kan være av hensyn til etterforskningen, sier Mehl til NTB.

Stenger ikke grensen

Hun sier Norge følger nøye med på utviklingen, men at foreløpig er det ikke aktuelt å stenge grensen.

– Akkurat nå mener vi det er riktig å stå på at grensen er noe åpen, selv om det er gjort sterke begrensninger i blant annet russeres muligheter til å få turistvisum i Norge, svarte Mehl på spørsmål fra NTB på pressekonferansen.

Hun påpeker at myndighetene har fulgt med på utviklingen på grensen i lang tid, og spesielt etter at Finland gjorde innstramminger for noen uker siden.

– Vi ser ikke at det har vært en stor endring i antallet som reiser over grensen, sa Mehl.

Hun sier også at å eventuelt stenge grensen, er en komplisert beslutning.

– Dersom vi stenger grensen helt, så øker det risikoen for grensepasseringer utenom grenseovergangene. Da kan vi få mindre kontroll, så vi må ha med oss mange ulike hensyn når vi skal vurdere om det er riktig å stenge Storskog helt, sier hun.