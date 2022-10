Flyplassene i Stavanger og Haugesund ble stengt etter mulig droneobservasjon

Fly som tok av skal ha observert drone.

Søndag kveld ble luftrommet over flyplassene i Stavanger og Haugesund stengt.

– Jeg kan bekrefte at det er observert en drone. Den ble observert av et fly som tok av. Da stenger vi umiddelbart luftrommet som et sikkerhetstiltak, frem til politiet og flygelederne sammen vurderer at situasjonen er under kontroll. Politiet er nå ute og søker etter dronen og droneoperatøren, opplyser pressetalsmann i Avinor, Harald Kvam, til VG.

Til Dagbladet opplyser han at Haugesund flyplass også er stengt som følge av droneobservasjonen.

– Det er fordi den ble observert så høyt oppe, så vi vet ikke hvor denne befinner seg, sier Kvam.

Sørvest politidistrikt skriver på Twitter at meldingen fra flytårnet kom klokken 19.42. Klokken 21.35 skriver de at de har sett etter dronen, men ikke funnet den.

«Pr. nå har vi ikke noe mer konkret å gå etter. Videre ønsker ikke politiet å gå mer i detalj på eventuelle tiltak», skriver politiet.

Klokken 21.40 melder Avinor at luftrommet ved flyplassene er gjenåpnet. De omtaler stengingen som utløst av det som «trolig» var en drone.

Fem kilometer

Det er forbudt å fly drone i Norge nærmere enn fem kilometer fra flyplasser.

Politiet har bedt nordmenn holde ekstra utkikk etter droner og annen aktivitet som kan virke mistenkelig, sørlig i nærheten av kraftinstallasjoner og forsvarsanlegg.

Den siste uken er to russere pågrepet, siktet for å ha fløyet droner i Norge. En spesiell bestemmelse gjør det ulovlig for russiske borgere med all type flyaktivitet her i landet. Bestemmelsen trådte i kraft etter at Russland hadde invadert Ukraina sist vinter.

Forsinkelser på Flesland

På Flesland er det mange forsinkelser søndag kveld. Dette har ikke sammenheng med droneobservasjonene, opplyser Avinor til BT.

– Det er siste dag i høstferien, og veldig mange folk på reisefot, sier Øystein Skaar, operativ sjef på Flesland.

Han forteller videre at det i tillegg har vært noen tekniske utfordringer hos flyselskapene, og at det har ført til noen kanselleringer tidligere på dagen.

– Dette forplanter seg gjerne utover dagen, sier han.

Pr. klokken 21.45 er seks avreiser fra Flesland forsinket, én avreise innstilt, 17 ankommende fly forsinket og to ankomster innstilt.