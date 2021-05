Fortsatt mekling i statsoppgjøret – tolv timer på overtid

Tolv timer på overtid sitter partene i lønnsoppgjøret i staten og Oslo kommune fremdeles i mekling hos Riksmekleren.

Riksmekler Mats Wilhelm Ruland jobber fremdeles for enighet mellom partene i lønnsoppgjøret i staten og i Oslo kommune. Foto: Terje Pedersen / NTB

NTB

Ved 12-tiden torsdag ettermiddag var partene fremdeles ikke kommet til enighet, etter det NTB får opplyst.

Tidlig torsdag morgen ble det klart at KS ble enige med LO Kommune, YS og Akademikerne om et lønnstillegg på mellom 10.000 og 22.000 kroner for ansatte i kommunesektoren.

Unio kom derimot ikke til enighet og tar ut over 7.000 medlemmer i streik fra torsdag morgen.

Oslo kommune er et eget tariffområde og omfattes ikke av denne tariffavtalen. Her har Unio varslet at 647 medlemmer kan bli tatt ut i streik, mens Fagforbundet vil ta ut 1.200 medlemmer. Begge har varslet at de vil ta ut ansatte i skoler og barnehager.

For statens del kan brudd i forhandlingene føre til at 3.500 ansatte i blant annet departementet, politiet og universiteter blir tatt ut i streik.