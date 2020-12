Høyesterett: Kiling, klaps på baken og to hender på bar rygg er seksuell trakassering

Kiling av en arbeidstaker, to hender på bar rygg og et klaps på baken er å anse som seksuell trakassering.

Dommen fra Høyesterett kom tirsdag. Foto: Gorm Kallestad / NTB

Det slår Høyesterett fast i en dom tirsdag, skriver Aftenposten.

Dommen vil få betydning for hva som vurderes som uakseptabel oppførsel på norske arbeidsplasser, men også andre steder, for eksempel på et julebord.

Saken dreier seg om en ung kvinnelig industrimekaniker som opplevde uønskede tilnærmelser på arbeidsplassen.

Hun anla søksmål mot to kunder av bedriften og krevde erstatning og oppreisning.

Høyesterett konkluderte med at kundene hadde overtrådt forbudet mot seksuell trakassering i likestillingsloven.

Lot som om han skulle ta henne i skrittet

Den ene kunden hadde ved ett tilfelle lagt hendene under genseren på nedre del av ryggen til kvinnen. Ved ett senere tilfelle hadde han latt som om han skulle ta henne i skrittet.

Den andre kunden hadde over tid oppsøkt kvinnen. Han skal gjentatte ganger ha kilt henne i midjen.

Handlingene skjedde mens kvinnen var i arbeid som eneste kvinnelige ansatte på et mekanisk verksted med 15 ansatte.

– Seksuelt betont

Høyesterett kom til at begge kundene hadde utsatt kvinnen for seksuell trakassering. Atferden fra begge kundene var seksuelt betont, uønsket og plagsom for kvinnen.

De ble dømt til å betale erstatning på henholdsvis 15.000 og 20.000 kroner.

Saken har vært behandlet i to rettsinstanser før Høyesteretts avgjørelse.

Ny rettspraksis fastslått

Den endelige dommen blir retningsgivende for hvordan lavere domstoler skal dømme i liknende saker fremover.

De fleste slike saker behandles imidlertid av Diskrimineringsnemnda.

Høyesteretts dom vil derfor også gi viktige føringer for nemndens virksomhet.

– Høyesterett senker terskelen

Advokat Nicolay Skarning representer en av de dømte. Han sier han synes det er bra at Høyesterett nå avklarer hvor grensene for seksuell trakassering går.

– Dette er en viktig dom for arbeids- og organisasjonslivet. Men også for politiske partier der dette temaet har skapt utfordringer, sier Skarning.

Han mener Høyesterett med denne dommen har senket terskelen for hva som er seksuell trakassering.

– Terskelen er med dette satt lavere enn det mange er klar over. Uønsket berøring av kolleger og ansatte kan dermed lett utgjøre seksuell trakassering. Bedriftene bør derfor ha lav terskel for å fange opp slik opptreden, slik at den raskt kan stanses, sier Skarning i Kvale advokatfirma.

Også arbeidsgiveren dømt

Kvinnens arbeidsgiver ble i lagmannsretten dømt til å betale kvinnen 36.000 kroner i erstatning. Retten mente arbeidsgiver ikke hadde fulgt opp saken godt nok da kvinnen varslet om trakasseringen.

Høyesterett har kun behandlet saken som mot de to kundene.

LO og Fellesforbundet har ført saken på vegne av kvinnen.