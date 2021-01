Streik blant private omsorgsbedrifter

NHO og Fagforbundet kom ikke til enighet i meklingen om private omsorgsbedrifter, og det blir streik fra arbeidstidens start lørdag morgen.

Ansatte i Frelsesarmeen er blant dem som kan bli tatt ut i streik dersom ikke NHO og Fagforbundet kommer til enighet i oppgjøret for private behandlingsinstitusjoner. Foto: Terje Pedersen / NTB

NTB

Publisert Publisert I går 20:20

Meklingen startet torsdag etter at det ble brudd i forhandlingene i høst. Fristen for å komme til enighet var midnatt, men litt før klokken fire kom beskjeden om at partene ikke klarte å komme til enighet.

– Vi er skuffet. Vi ønsket ikke konflikt, men opplever at NHO ikke har villet komme oss i møte på noen punkter. Dermed blir det praktisk talt umulig for oss å ivareta medlemmene på en bra måte. Det ender da opp med at vi må ta i bruk vårt kraftigste kampmiddel, streik, sier Anne Green Nilsen i Fagforbundets arbeidsutvalg, som har ledet meklingen for Fagforbundet.

Fagforbundet har i første omgang varslet at de vil ta ut 80 medlemmer i streik fra lørdag.