Venstre sier ja til EU

Et klart flertall i Venstre sier ja til norsk EU-medlemskap. Partiet er dermed det første i Norge som snur i EU-saken.

Guri Mellby har tatt over ledervervet i Venstre. Foto: Fredrik Hagen / NTB

Hittil har partiet stått på nei-siden. Men i nye prinsipprogrammet som ble vedtatt søndag, gikk et klart flertall av de nærmere 200 delegatene inn for at Norge skal sikte seg inn mot å bli medlem i EU.

– Skal vi fortsatt ikke sitte rundt bordet der beslutningene tas? Det er på tide at Venstre går inn for et norsk EU-medlemskap, sa Tord Hustveit fra Viken Venstre da han søndag sparket i gang debatten på Venstres landsmøte.

Torgeir Anda fra Venstres landsstyre tilhører mindretallet som ønsket en rundere formulering i prinsipprogrammet om at Venstre skal respektere resultatet i en eventuell folkeavstemning om EU.

– Vi vet ikke helt hvor EU er på vei. Det er et bevegelig mål. Det beste er å konsentrere seg om de oppgavene som er nær oss, sa han med henblikk på EØS-avtalen.