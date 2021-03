Astrazeneca kjemper for tilliten: – Dette er svært, svært uvanlige symptomer

Astrazeneca-vaksinen er under lupen. Nå frykter selskapet for omdømmet. – Det er en utfordring, sier medisinsk sjef Andreas Heddini.

Astrazenecas koronavaksine. Foto: Irakli Gedenidze / Reuters / NTB

Publisert Publisert For mindre enn 40 minutter siden

En rekke land har midlertidig stanset bruk av Astrazenecas koronavaksine. Det skyldes meldinger om mulige alvorlige bivirkninger. Ingen sammenheng er påvist, men dette granskes nå.

I Norge har fire pasienter fått de samme alvorlige symptomene: lavt antall blodplater i blodet, blodpropper og blødninger. To personer har dødd. Heller ikke her er en sammenheng påvist.

Nytten fortsatt større enn risikoen

– For det første er det ikke påvist sammenheng. For det andre er dette svært, svært, uvanlige symptomer, sier Andreas Heddini, selskapets medisinske sjef i Norden, til Aftenposten.

Derfor mener han at vaksinens fordeler veier tyngre enn risikoen.

Det vil ofte være risiko for mindre bivirkninger fra en vaksine. For at vaksinen skal kunne brukes, må nytten være større enn risikoen.

Dersom det kravet ikke oppfylles, vil vaksinen forkastes. Det er dette Legemiddelverket må ta stilling til.

Heddini får støtte av Verdens helseorganisasjon (WHO) og EUs legemiddeltilsyn (EMA). De mener fremdeles at vaksinen kan brukes.

Til nå er det gitt 17 millioner Astrazeneca-doser verden over. I Europa har det kommet rundt 10–20 tilfeller av de samme alvorlige bivirkningene som vekker bekymring i Norge, ifølge Heddini.

– Vi kommer til å få flere rapporter om uvanlige bivirkninger. Ikke bare av denne typen. Det gjelder alle vaksinene. Det er uunngåelig under massevaksinering.

– Så dere tendenser til disse symptomene under de kliniske studiene?

– Nei. Det var lavere forekomst av alle typer blødninger og blodpropp enn ventet. Det var faktisk høyere forekomst hos dem som fikk placebo, sier Heddini.

Har respekt for håndteringen

EMA er blant dem som gransker vaksinen. De kommer med en konklusjon torsdag. Dersom EU gir grønt lys, vil en rekke land gjenoppta bruken.

Lenge har det blitt sagt at ingenting tyder på at det er en sammenheng mellom de alvorlige symptomene og vaksinen.

Onsdag fikk imidlertid pipa en annen lyd.

Nå er det nemlig mer usannsynlig at det ikke er en sammenheng, sa overlege Pål André Holme ved Rikshospitalet på Dagsrevyen.

Overlege Pål André Holme ved Rikshospitalet. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

– Jeg vil ikke gå i polemikk med Rikshospitalet. Vi venter på EMAs konklusjon, sier Heddini.

Han har forståelse for norske myndighetenes håndtering.

– Vi har all respekt for at dette blir håndtert ut fra lokale forutsetninger. Har en fått signaler, er det riktig å reagere på det, sier han.

Selskapet har selv ingen teorier om en eventuell sammenheng. De har ikke tilgang til de nødvendige dataene og informasjonen fra de ulike tilfellene. De har nå tett dialog med EMA og legemiddelmyndigheter i de ulike landene.

– Vi tar det på største alvor. Jeg vil ikke sitte her og si at det overreageres, sier Heddini.

– Vi må se om det finnes fellestrekk blant dem som har fått reaksjoner. Det kan være kjønn, alder, pågående medisinering, tidsintervall, andre sykdommer og infeksjoner.

Påvirker tilliten

All oppmerksomheten kan likevel ha hatt sin pris, uansett EUs konklusjon. Astrazeneca-saken har gitt kraftig utslag på nordmenns vilje til å ta vaksine.

Før vaksinen ble stoppet, sa ni av ti nordmenn at de ville ta vaksinen. Nå har andelen falt med 10 prosentpoeng.

– Jeg innser at det blir en utfordring. Det får vi jobbe med. Men en åpen kommunikasjon tror jeg vil styrke tilliten. Folk vil se at det reageres på signaler, sier Heddini.

Mandag holdt Legemiddelverket og Rikshospitalet pressekonferanse om at en av de tre helsearbeiderne som var innlagt ved Oslo universitetssykehus, er død. Det er ikke slått fast en sammenheng mellom vaksinen og dødsfallet. Foto: Stian Lysberg Solum

I hardt vær

Det er ikke første gang det blåser rundt legemiddelprodusentens ører.

De har tidligere i år møtt massiv kritikk for at de ikke klarer å oppfylle sine forpliktelser overfor EU. Senest forrige uke kom nyheten om at Norge får én million færre doser i første halvår.

I tillegg har det vært spørsmål knyttet til vaksinens effekt. Spesielt for de eldste har det vært usikkerhet. Ferske studier slår imidlertid fast at vaksinen er effektiv også for de over 65 år.

Forrige uke skrev VG at 41.000 Astrazeneca-doser ikke var satt, ifølge Folkehelseinstituttets tall. FHI frykter at færre ønsker å ta nettopp denne vaksinen.

Den siste ukes oppmerksomhet gjør ikke saken bedre.