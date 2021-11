Enighet i budsjettforhandlingene

Det er enighet i budsjettforhandlingene mellom SV og regjeringspartiene Ap og Sp, melder NRK. Også NTB får dette bekreftet.

SVs Kari Elisabeth Kaski, Aps Eigil Knutsen (t.h.) og Sigbjørn Gjelsvik fra Senterpartiet har kommet i mål med budsjettforhandlingene på Stortinget.

NTB

NRK melder mandag ettermiddag at de får dette bekreftet, og NTB får også opplyst at partene er enige.

De tre partiene presenterer enigheten i stortingsgruppene i ettermiddag, skriver NRK. SV skal ha gruppemøte digitalt, opplyser kilder til NTB.

To uker med forhandlinger

Samtalene startet mandag 15. november. Etter to uker med forhandlinger skal partene ha blitt enige, og de rekker dermed med god margin fristen for å bli enige før finansdebatten, som finner sted førstkommende torsdag.

De tre forhandlingslederne Eigil Knutsen (Ap), Sigbjørn Gjelsvik (Sp) og Kari Elisabeth Kaski (SV) har fremhevet at det har vært god framdrift og god tone. Men tidvis har det vært klart at samtalene gikk tregere.

En uke ut i forhandlingene ble de parlamentariske lederne koblet på etter at Ap og Sp mente det gikk for sakte framover. Det ble framhevet at de kun skulle diskutere status og prosess, og ikke gå inn i selve forhandlingstemaene.

Partilederne koblet på

De tre finanspolitikerne har fortsatt med daglige forhandlingsmøter. I helgen ble også samtalene løftet opp på partiledernivå for å få gjennom noen avklaringer. Ifølge Knutsen bidro partilederne godt til å få landet noen av sakene som de tre partiene forhandlet om.

Lite har lekket ut om hvilke saker som har skapt særlig hodebry for forhandlingspartene. Forhandlingsinnspurten har skjedd i en situasjon der både strømkrise og koronakrise preger nyhetsbildet, men det er uklart hvordan dette er spilt inn i budsjettsamtalene.