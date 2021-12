Nakstad: Vær forberedt på skjult omikron-smitte

Det er ikke overraskende at det er bekreftet smittetilfeller av omikronvarianten også i Norge, sier assisterende helsedirektør Espen Nakstad.

NTB

Øygarden kommune bekreftet onsdag formiddag at to personer har fått påvist smitte av koronavarianten. Helsemyndighetene har i flere dager gitt uttrykk for at det kun var spørsmål om tid før smitten ble bekreftet her i landet.

– Det er ikke overraskende at omikronvarianten påvises i hele Europa nå, også i Norge. Det viktigste er at kommuner med påvist smitte driver effektiv smittesporing, skriver Nakstad i en tekstmelding til NTB.

– Vi må også være forberedt på at det også kan være skjult smitte i landet allerede. Derfor er gjeldende smittevernråd svært viktige å følge for alle, skriver han.