Politiet minner folk om å fornye passet sitt

Politiet venter at det blir mange som fornyer passet sitt når det blir mer aktuelt med reiser, og sender sms til et utvalg av innbyggere med en påminnelse.

Politiet regner med at mange pass har gått ut uten at folk har fornyet dem, siden det ikke har vært enkelt å reise det siste halvannet året.

NTB

– For å unngå at alle søker samtidig og det blir lange ventetider, får mange nå en påminnelse om å fornye passet sitt i god tid hvis de har behov for det, sier seksjonssjef Arne Isak Tveitan i Politidirektoratet i en pressemelding.

Politiet regner med at mange pass utløp i fjor, uten at de ble fornyet på grunn av pandemien. Det er kun et utvalg av innbyggere som får sms, og politiet anbefaler at alle som trenger nytt pass å bestille en time i god tid.

– Innbyggerne kan være sikre på at denne meldingen er fra politiet. Den inneholder ingen oppfordring om å dele personopplysninger, bare en oppfordring om å bestille seg en passtime hvis de trenger det, sier Tveitan.

Utsendelsen baseres på informasjon om hvor man sist søkte om pass, og starter med pass som utløp fra begynnelsen av mars 2020.