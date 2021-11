Meldte flytting to dager etter at hun fikk plass i presidentskapet. Hadde fått gratisbolig verdt hundretusener.

Eva Kristin Hansen (Ap) meldte først flytting til Ski, der hun eide bolig, to dager etter at hun ble valgt inn i Stortingets presidentskap. Da ble hun den nest øverste ansvarlige for regelverket rundt pendlerboligene.

