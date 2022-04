Flere snøskred på få timer i Ørsta

I løpet av få timer gikk det tre snøskred fra ulike fjell i Ørsta i Møre og Romsdal onsdag. Ingen ble skadd.

Det første skredet gikk fra Slogen i 11-tiden. En person ble ført med skredet, men havnet ikke under snøen og er uskadd.

Ved 12.30-tiden gikk enda et skred, denne gang fra Nivane. Luftambulansen gjennomførte et søk. Det ble ikke observert spor inn i skredet eller folk i området.

Klokken 13 meldte politiet om det tredje skredet, som gikk fra Fingeren. Luftambulansen foretok et søk, men heller ikke her tydet noe på at personer var tatt og søket ble avsluttet.

I tillegg gikk det et snøskred fra Harstadfjellet i Gjemnes på Nordmøre i 10-tiden. En skiløper som var i området, kom seg ut på egen hånd.