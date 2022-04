Bilføreren som krasjet i tribune på Bjerke: – Den verste dagen i hele mitt liv

Bilføreren som krasjet inn i en tribune under et motorshow på Bjerke i Oslo søndag, sier at han er utrolig lei seg og ikke forstår hva som gikk galt.

Minst sju mennesker ble skadd da en bil krasjet inn i denne tribunen på et motorshow på Bjerke i Oslo.

NTB

Publisert Publisert For mindre enn 20 minutter siden

20-åringen Dean Klaas sier til Avisa Oslo at motorshowet gikk som normalt, helt til noe skjedde med bilen slik at den havnet innenfor sperrebåndene og inn i tribunen. Minst sju personer ble skadd.

– Jeg fikk totalt sjokk, sier Klaas.

– Det er den verste dagen i hele mitt liv. Jeg er utrolig lei meg, og jeg har tenkt masse på dem som ble skadd. Jeg vet ikke hva som skjedde. Jeg har tenkt på det hvert eneste minutt siden ulykken. Men jeg forstår ikke hvordan det kunne skje, sier han.

Bilføreren er siktet for uaktsom kjøring, mens arrangøren av motorshowet er siktet for uaktsomhet etter straffelovens paragraf 356.

– Nå vet jeg at ingen ble kritisk skadd. Det er jeg utrolig lettet og glad for. Jeg har lyst til å si til alle som var der at jeg er utrolig lei meg, og at jeg har tenkt masse på dem. Jeg håper alle blir helt friske igjen, sier Klaas.