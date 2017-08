Norge vil gjeninnføre midlertidig grensekontroll for reisende over Bergen lufthavn i forbindelse med sykkel-VM i september.

Politiet opplyser at hensikten med tiltaket er å kunne avdekke eventuelle aktører som kan tenkes å utgjøre en trussel mot arrangementet.

Sykkel-VM blir det største sommeridrettsarrangementet som har vært i Norge, og samler rundt 1.150 utøvere fra rundt 80 nasjoner. Det ventes rundt 500.000 tilskuere og over 300 millioner TV-seere i løpet av mesterskapsdagene.

Gjeninnføringen av grensekontrollen medfører at reisende som drar til eller fra andre land over Flesland lufthavn, må være forberedt på å vise gyldig legitimasjon. Dette gjelder også for reiser til og fra andre land i Schengen.

For norske borgere er pass eneste gyldig id- og reisedokumentet utenfor Norden.

Den midlertidige grensekontrollen på indre Schengen-grense innføres fra 26. august og skal senest være avsluttet 25. september, heter det i en pressemelding fra politiet.