Hareide: Bekymret for at fergepriser er for høye

– Jeg deler bekymringen for at fergeprisene har økt for mye. Det må vi se hva vi kan få gjort noe med, sier samferdselsministeren.

Samferdselsministeren viser til at regjeringen har økt bevilgningene til riksveiferger fra 700–800 millioner kroner til 1,6 milliarder kroner. Foto: Eirik Brekke (arkiv)

NTB

Publisert Publisert Nå nettopp

Arbeiderpartiet har utfordret regjeringen til å halvere fergeprisene. I Stortingets spørretime onsdag viste samferdselspolitisk talsmann Sverre Myrli til at billettprisene for å krysse Tysfjord med ferge er doblet på få år.

– Hvorfor øker fergeprisene så voldsomt? ville han vite.

Nullutslippsferger

Det er flere grunner, listet samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) opp. En årsak er et bedre tilbud med hyppigere avganger. En annen er investering i nullutslippsferger, som innebærer en stor investeringskostnad, men som innebærer at fergen er billigere i drift. Det er også innført ordning med Autopass, som flytter kostnaden over fra passasjer til kjøretøyet.

– Vi har i gang arbeid for å se på rabattordningene. Men jeg deler bekymringen om at fergeprisene har økt for mye. Det må vi se på hva vi kan få gjort noe med, sa han.

Etterlyser politisk vilje

Myrli repliserte at samferdselsministeren «ikke akkurat stråler av vilje» til å gjøre noe med fergeprisene. Han mente det er merkelig at innføring av ny teknologi skal utløse dyrere fergepasseringer, og viste til at det er funnet løsninger både for bompengegjeld og kollektivsatsinger.

– Det er mulig hvis det er politisk vilje til å gjøre noe med fergetakster både på riksveiferger og fylkesveiferger. Er det ikke vilje til det i regjeringen? spurte Myrli.

Hareide viste til at regjeringen har økt bevilgningene til riksveiferger fra 700–800 millioner kroner til 1,6 milliarder kroner.

– Jeg tror at befolkningen er opptatt av mer miljøvennlige ferger. Det er en investering vi får nyte godt av senere, sa han.