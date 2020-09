Regjeringen satser på CO₂-lagring fra Kollsnes

Regjeringen satser på karbonfangst i Telemark og CO₂-lagring fra Kollsnes. Prosjektet har fått navnet Langskip.

Publisert Publisert For mindre enn 40 minutter siden

Olje- og energiminister Tina Bru fortalte mandag om satsingen på CO₂-lagring. Foto: Vidar Ruud

– Dette er det største klimaprosjektet i norsk industri noensinne, sier Olje- og energiminister Tina Bru på en pressekonferanse mandag formiddag.

To virksomheter er vurdert. Det anbefales at man først gjennomfører prosjektet ved Norcems sementfabrikk i Brevik i Telemark. Med tiden er det også meningen at CO₂ fra avfallsanlegget Fortum Oslo Varme kan komme inn i prosjektet, dersom Fortum får egenfinansiering på plass.

Northern Lights i Øygarden

Sentindustrien står for om lag 7 prosent av verdens co2-utslipp. Om lag 400.000 tonn CO₂ skal årlig fanges i Brevik og fraktes med skip til Kollsnes i Øygarden, for så å pumpes ut til lagring i havbunnen. Lagringsdelen av prosjektet har navnet Northern Lights.

Ifølge Tina Bru vil Langskip-prosjektet kun ta en liten del av lagringskapasiteten til Northern Lights, noe som åpner for at flere andre også kan lagre CO2 fra Kollsnes.

Prislapp: 25 milliarder kroner

Langskip-prosjektet er beregnet å til sammen 25,1 milliarder kroner – hvorav 8 milliarder går til drift de første ti årene. Av dette skal staten bekoste anslagsvis 16,8 milliarder. Dette inkluderer Northern Lights-prosjektet i Øygarden.

– Langskip er en milepæl i industri- og klimasatsingen til regjeringen. Prosjektet vil kutte utslipp, og legge til rette for ny teknologi og dermed nye jobber, sier statsminister Erna Solberg i en pressemelding.

På pressekonferansen sa Solberg at satsingen også innebærer en risiko for at det ikke får følgeeffekter andre steder. Et av regjeringens suksesskriterier er derfor at man klarer å vise at teknologien og prosessen også kan brukes andre steder.

– For at verden skal nå målene vi har forpliktet oss til i Parisavtalen, må vi fange og lagre CO2 i stort omfang, sier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn.

– Største siden Sotrabroen

Øygarden-ordfører Tom Georg Indrevik (H) jublet da BT snakket med minutter etter regjeringens kunngjøring. Han var da på vei til å kjøpe kake til feiring på ordførerkontoret.

– Dette er julaften og 17. mai på samme dag. Ja, det er det største som har skjedd siden fastlandssambandet til Sotra ble bygget, sier Indrevik.

Han mener Northern Lights med mottaksterminal på Kollsnes vil sette Norge, Vestland og Øygarden på verdenskartet om CO2-fangst- og lagring.

Terminalen på Kollsnes skal ta i mot CO2, og klimagassen skal fraktes i rør derfra til et et lager under havbunnen i Nordsjøen.

– Satsingen på karbonfangst- og lagring vil på sikt kunne skape tusenvis av nye arbeidsplasser og koble teknologien til annen industri i hele regionen, sier Indrevik.