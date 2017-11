KLANDRER SELSKAPET: Serenne Vikebø (16) har muskelsykdommen SMA og trenger assistanse døgnet rundt. - Når jeg hører at selskapet har så høy fortjeneste, tenker jeg at det er utrolig dårlig gjort å ta så mye penger for en medisin som kunne endret livet mitt og livet til andre SMA-pasienter, sier Vikebø. FOTO: Tor Høvik, BT