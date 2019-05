Streiken har vært fryktelig dyr for SAS, og pilotenes avtale har gitt andre ansatte blod på tann, tror analytiker. Sju dager med pilotstreik endte torsdag.

Aksjeanalysesjef Jacob Pedersen i Sydbank mener gjennomslaget fra pilotene er dårlig nytt for SAS. Han sier streiken har gjort et innhogg som tilsvarer om lag 459 millioner norske kroner i SAS' økonomi.

Og avtalen med pilotene vil sette spor i selskapets økonomi, sier analytikeren til det danske nyhetsbyrået Ritzau.

Pilotene sikres en lønnsøkning på 3,5 prosent i 2019, 3 prosent i 2020 og 4 prosent i 2021, og andelen piloter med forutsigbar turnusordning øker fra 40 prosent til 60 prosent.

Pedersen mener dette på sikt kan koste om lag 131 millioner norske kroner årlig.

Blod på tann

Avtalen med pilotene er håndterbar for selskapet, men:

– Hvis alle andre grupper skal ha like gode vilkår og lønnsøkning, så vil det gjøre veldig vondt for SAS, sier han.

Og han tror nå de andre ansattgruppene har fått blod på tann.

Jacob Pedersen venter at pilotenes lønnshopp og generelt bedre arbeidsvilkår vil gi de andre medarbeidergruppene blod på tann i de kommende forhandlingene.

– Nå ser man at det lønner seg å streike, sier han.

Innstillinger fredag

Til tross for at streiken var over torsdag kveld, vil det også være innstillinger fredag.

Informasjonssjef Knut Morten Johansen i SAS anslår mellom 50 og 60 innstilte avganger fredag, men lover at flytilbudet nærmer seg normalen for hver time som går.

Årsaken til innstillingene er blant annet at avklaringen om streiken ikke kom før klokken 23 torsdag kveld.

Piloter og andre ansatte har måttet komme seg til de riktige destinasjonene for å kunne begynne arbeidsdagen.

Johansen sier at selskapet i hovedsak forsøker å gjøre innstillinger på strekninger hvor det går mange flyginger.

Mot normalt lørdag

– Rådet til reisende nå er å forholde seg til den flygingen man er satt opp på. For hver time som går gjennom dagen i dag, så ser vi en klar bedring i regulariteten av avganger, sier han.

Også lørdag kan det være et etterheng fra streiken, men det blir i så fall «smårusk», sier Johansen.

– Sånn det ser ut nå, er det lovende for en normal flytjeneste.

Informasjonssjefen erkjenner at streiken har vært vanskelig og at ikke alle passasjerer har blitt ivaretatt slik de burde.

– Det er ikke slik SAS skal fremstå. Det har vært lange ventetider på telefon, noe som har ført til frustrasjon. Og folk har ikke fått den informasjonen og hjelpen de har hatt behov for, sier han.

Forventer erstatningskrav

Transportklagenemnda har så langt mottatt mellom 20 og 30 krav om økonomisk kompensasjon fra SAS-passasjerer som følge av pilotstreiken, ifølge Flysmart24.

Til NRK sier Johansen i SAS at de regner med at det kommer erstatningskrav ettersom så mange passasjerer ble rammet.

– Vi betaler ut erstatninger etter gjeldende lover og regler. Det vil si at vi dekker alle relevante utlegg, sier han.

Det er NHO Luftfart som har forhandlet på vegne av SAS hos Riksmekleren, mens Parat-forbundet Norsk Pilotforening og LO-forbundet Norsk Flygerforbund har representert pilotene.

Gjennom sammenslutningen SAS Pilot Group (SPG) har SAS-pilotene krevd felles forhandlinger i Norge, Sverige og Danmark.

Over 4.000 flyavganger er blitt innstilt etter at 1.400 SAS-piloter gikk ut i streik forrige fredag. Nærmere 400.000 passasjerer ble rammet fram til streiken ble avsluttet sent torsdag kveld.