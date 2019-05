Cruiseskipet Viking Sky fikk store problemer over Hustadvika i Møre og Romsdal lørdag 23. mars. Foto: Svein Ove Ekornesvåg / NTB scanpix

TV 2: Advokatfirma varsler massesøksmål på 90 millioner etter Viking Sky-hendelsen

Et amerikansk advokatfirma krever 90 millioner kroner i erstatning for alle skader som ble påført under Viking Sky-hendelsen i mars.