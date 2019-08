POLITIET PÅ PLASS: To personer er pågrepet etter at en person er funnet død på Vinstra i Gudbrandsdalen. FOTO: Bjørn Berget, Dølen / NTB scanpix

Mann funnet død på Vinstra – to menn pågrepet

To menn er siktet for kroppsskade med døden til følge etter at en mann i 60-årene ble funnet død i sin egen bolig på Vinstra i Gudbrandsdalen torsdag kveld.